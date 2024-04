Lidl laskee taas hintoja – ostoskassin voi nyt saada jopa 17,3 prosenttia halvemmalla kuin marraskuussa

Ruuan hinta on puhututtanut jo pitkään. Muun muassa pandemia, Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi ovat heiluttaneet markkinaa. Viime vuosina yleisen kustannustason nousun myötä on kuluttajien ostovoima heikentynyt, mutta nyt on näkyvissä muutosta. Ennusteiden mukaan ruuan hinta tulee tänä vuonna laskemaan, ja Lidl haluaa olla tämän muutoksen ajurina.

– Ruuan hintaan vaikuttaa moni eri tekijä. Kun näissä tapahtuu muutoksia positiiviseen suuntaan, haluamme asiakkaidemme hyötyvän välittömästi. Laskemme hintoja heti kun se on mahdollista, ja jopa ennakoiden. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että saa Lidlistä aina halvimman ostoskorin. Kerroimme lopputalvesta kolmensadan tuotteen hintojen laskusta, ja lupasimme tuolloin kertoa hyviä uutisia myös keväällä. Tässä niitä nyt on! kertoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Viime vuosina nousseet kulut ovat kurittaneet ruokaketjun jokaista osaa. Pikkuhiljaa kulujen normalisoituessa näkyy tämä halvempana hintana asiakkaalle.

Nyt voimaan tulleet yli sadan tuotteen hinnanlaskut ovat voimassa kaikissa Lidleissä Hangosta Sodankylään. Alennusten keskimääräinen suuruus on 5 prosenttia. Lisäksi Lidl on aiemmin tällä viikolla kertonut laskeneensa kaikkien Vemondo-tuotteidensa hintoja. Vemondo-tuotemerkin alla on kasvipohjaisia tuotteista kattavasti eri tuoteryhmistä. Jatkossa Vemondon kasviproteiinien hinnat pidetään vähintään samalla tasolla kuin vastaavan lihaproteiinin hinta.

Arkinen ostoskassi jopa 17,3 prosenttia halvemmalla

Joulukuusta alkaen Lidl on laskenut vajaan tuhannen tuotteen hintaa. Tämä on merkittävä osuus Lidlin valikoimasta, joka on noin 2500 tuotetta. Hintojen laskua on tehty laajasti läpi valikoiman. Lidlillä omien merkkien tuotteet muodostavat 75 % valikoimasta, joten suurin osa hintojen alennuksista osuu luonnollisesti näihin. Hintoja on laskettu myös teollisuuden merkkituotteista.

Arkiset perusostokset saa nyt tehtyä huomattavasti halvemmalla kuin puoli vuotta sitten. Lidl kokosi ostoskassin, josta löytyy suomalaisen kotitalouden tavalliset arkiostokset. Vajaan kolmenkymmenen tuotteen ostoskassissa on muun muassa jugurttia, juustoa, papuja, valmisruokia, pastaa, mysliä, pähkinöitä, pakastevihanneksia ja -marjoja, kinkkua, hammastahnaa, pyykinpesuainetta, lohta ja kanaa. Marraskuuhun verrattuna ostoskassin hinta on nyt 17,3 prosenttia halvempi. Sama ostoskassi, joka marraskuussa maksoi yli 80 euroa, maksaa nyt vain 66,43 euroa.

– Tekemillämme hinnanalennuksilla todella on merkitystä asiakkaalle ja eron huomaa kassalla. Kannustan ihan jokaista kuluttajaa tarkkailemaan ruokaostoksillaan tuotteiden hintoja. Arjen ruokaostoksissa saa tehtyä isoja säästöjä oikeita valintoja tekemällä, Forsström vinkkaa.