Kesärauhan Elektrolinna muuttaa Turun isolle linnan sisäpihalle – ohjelmistoa tähdittävät Sofia Kourtesis, Franc Moody ja Darude

Suurta hurmiota yleisön keskuudessa herättänyt Elektrolinna siirtyy tulevana kesänä päälinnan pihalta suuremmalle esilinnan pihalle, jonka myötä Elektrolinnan kapasiteetti kasvaa 200 hengestä lähes 1000 henkeen. Elektrolinnan uusi suurempi lokaatio mahdollistaa entistä useammalle mahdollisuuden nauttia samanaikaisesti ennennäkemättömistä keikoista keskiaikaisessa miljöössä.

Moderni elektroninen musiikki ja historiallinen miljöö kohtaavat jälleen tulevana kesänä, sillä Kesärauhan Elektrolinnan ohjelmistoon on kiinnitetty kansainvälistä suosiota nauttiva Franc Moody, joka tarjoilee Elektrolinnassa perjantaina 7. kesäkuuta energistä menoa, groovaavia bassolinjoja ja tanssittavaa soundia harvinaisella dj-setillään. Toisena kansainvälisenä kiinnityksenä Elektrolinnan ohjelmistossa nähdään ympäri Eurooppaa kiertänyt Sofia Kourtesis, jonka musiikin äänimaisemassa yhdistyy Berliinin ja Etelä-Amerikan vaikutteet. Kesärauhan Elektrolinnan lauantai-iltaa tähdittää legendaarinen Darude, jonka vuosisadan vaihteen Sandstorm, maailmanlaajuinen trance-anthem, tulee kajahtelemaan linnan muurien sisäpuolella.

Elektrolinnan ohjelmistoa vahvistavat myös primitiivisistä ja syklisistä äänimaisemista tunnettu Irene Kostas, hekumallisen dystooppista suomenkielistä synapoppia tarjoileva Modem, elektronista musiikkia ja jazzia yhdistelevä virtuoosimainen live-yhtye Virta ja spesiaalin DJ LIVE -keikan tekevä Malla. Myös deep housea ja teknoa suvereenisti taitava kansainvälisesti meritoitunut Miia Magia, tummasävytteistä intensiivistä housea esittävä turkulainen Nightradio, Tampereen klubiskenen timantteihin lukeutuva Viidakko on massiivinen: DJ's Infekto & Pistolero + special guest DJ Ati ja suomalaisen drum`n`bass kentän kirkkaimpiin kärkinimiin lukeutuva Dj hapan korppu nähdään viikonlopun aikana Elektrolinnassa. Kestävyyskuntoa haetaan tanssilattialta, sillä sunnuntai-illalla Elektrolinnassa nähdään myös Wellness Center, reivien ja performanssin hybridi, joka ammentaa inspiraatiota techwear-muodista, Los Angelesin luksus-wellness-kulttuurista, 2000-luvun alun estetiikasta, pop-ikoneista ja 80-luvun aerobic-arkkityypeistä.



“Turun linna on tarjonnut jo kahtena kesänä käsittämättömän upeat puitteet Elektrolinnalle, josta on muodostunut megahitti Kesärauhan kävijöiden keskuudessa. Tänä vuonna onkin upeaa viedä Elektrolinna entistä suuremmalle Turun linnan sisäpihalle, johon mahtuu yhteensä lähes 1000 juhlijaa. Luvassa on kaikkien aikojen reivit linnan muurien sisäpuolella, sillä viikonlopun aikana Elektrolinnassa nähdään kansainvälisestikin tunnetut Sofia Kourtesis, Franc Moody, kotiseudulleen palaava Darude sekä muut hunajaiset elektronisen musiikin kärkinimet” hehkuttaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Aiemmin Kesärauhaan julkistettu Ladyhawke on valitettavasti joutunut perumaan kesän Euroopan keikkansa. Korvaava esiintyjä sunnuntaille julkistetaan lähiaikoina samassa yhteydessä kuin perjantain pääesiintyjä.

LIPUT lippu.fi/kesarauha (lippujen hinnat voimassa toistaiseksi)

1 pv 105€

2 pv 139€

3 pv 169€



KESÄRAUHA 7.-9.6.2024

Linnanpuisto, Turku

070 Shake, Slowdive, Acid Arab, Alma, Antti Autio, Arppa, Balming Tiger, Infinity Song, Jesse Markin, JJylli & Kuoppis - Music Of Kingston Wall, Kuumaa, Lauri Haav, Libianca, Pehmoaino, Pariisin Kevät, Ursus Factory, Vesta, Aavikko, Alma Alanko, Augustine, Bee, Boko Yout, Bämä, Deki Alem, Eevil Stöö, Emma & Matilda, Good Boys, Huora, Iisa, Jaakko Kulta, Joalin, Lasten Hautausmaa, Lempi Elo, Lyyti, Markus Krunegård, Melo, Mikko Joensuu, Rebekka Holi, Rättö & Lehtisalo, Saimaa, Sonia, Stepa, Stuzzi, Tinyhawk & Bizzarro, Viitasen Piia, Ville Ahonen, Windows95man, Yeboyah + lisäyksiä luvassa!

ELEKTROLINNA: Sofia Kourtesis (DJ), Franc Moody (DJ), Darude, DJ hapan korppu, Irene Kostas (DJ), Malla (DJ LIVE), Miia Magia (DJ), Modem (LIVE), Nightradio (LIVE), Viidakko on massiivinen: DJ:t Infekto & Pistolero + erikoisvieras DJ ATI, Virta (LIVE), Wellness Center (DJ)