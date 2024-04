Uudenlainen lähiösali tuo nuorille vaihtoehdon väkivallalle ja jengielämälle Vantaalla

Lähiösalilla 13–29-vuotias nuori saa valmennusta eri kamppailulajeihin ja keskusteluapua tuekseen. Toiminta on suunnattu nuorille, jotka ovat ajautumassa rikollisiin jengeihin, oireilevat väkivaltarikoksilla, ovat kiinnittyneet vakavaan rikolliseen toimintaan tai haluavat irtautua rikollismaailman vaikutuspiiristä. Tavoitteena on ehkäistä nuorten jengiytymistä ja väkivaltaista käytöstä. Työ pohjautuu HelsinkiMissiossa kehitettyyn vaikuttavaan väkivallasta irtautumisen Aggredi-menetelmään.

– Lähiösalilla ei ole väliä mistä taustasta kukin tulee, mitä valintoja on tehnyt tai mitä on tekemässä, kaikki ovat siellä kehittämässä itseään ja vain sillä on siinä hetkessä merkitystä, sanoo Aggredi Primon lähiösalin valmentaja Miika Mehmet.

Lähiösalilla nuori voi käydä valmentajien kanssa luottamuksellisia keskusteluja ja saada sparrausta myös arjenhallintaan ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Toiminta on maksutonta, eikä edellytä lähetettä. Nuori voi ottaa itse yhteyttä tai hänet voi kuka tahansa ohjata tapaamaan lähiösalin valmentajia.

Vantaalla nuorten kasvavaan rikollisuuteen etsitään ratkaisuja

Nuorten väkivalta- ja erityisesti ryöstörikollisuus on kehittynyt huolestuttavalla tavalla viime vuosien aikana. Alaikäisten rikosepäilyjen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2015. Nuorten vakava rikollisuus linkittyy myös osin katujengeihin.

Alle 17-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset Vantaalla ovat koronan jälkeen lisääntyneet ja erityisesti alle 17-vuotiaiden ryöstörikosten lukumäärä on korkeammalla kuin muissa suurissa kaupungeissa.

Lähiösalin toimintaa Vantaalle on suunniteltu alusta asti yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Yhteistyö jatkuu tiiviinä koko hankkeen ajan.

– Haasteen ratkaisemiseen tarvitaan uusia ideoita ja erilaisia malleja sekä monialaista yhteistyötä. Siksi meille on tärkeää lähteä toteuttamaan lähiösalia yhdessä järjestön ja kaupungin työntekijöiden kanssa, sanoo Vantaan kaupungin Nuoriso- ja yhteisöpalvelujohtaja Hannu Rusama.

Lähiösali Myyrmäessä

Lähiösali sijaitsee kauppakeskus Isomyyrissä, Liesitori 1, 01600 Vantaa

Yhteydenotot sähköpostilla charlotte.pettersson@aggredi.fi, miika.mehmet@aggredi.fi ja niklas.rasanen@aggredi.fi

Toiminta on 13–29-vuotiaille nuorille maksutonta, lähetettä ei tarvita

Toiminnasta vastaa HelsinkiMissio ja sitä toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa

Lähiösalia toteuttavalla Aggredi Primo -hankkeella on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus. Lisäksi projektia rahoittaa Urlus-säätiö.

www.aggredi.fi/aggredi-primo/

Avajaiset 15.4. klo 15.

Lähiösaliin pääsee tutustumaan avajaisissa maanantaina 15.4. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät Vantaan kaupungin ja HelsinkiMissio edustajat.

