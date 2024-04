Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n uuden muuttoliike- ja turvapaikkapaketin

Turvapaikkahakemukset käsitellään nopeammin myös EU:n rajoilla ja palautuksia tehostetaan

Maahantulijoiden tunnistaminen paranee; pakolliset turvallisuus- ja terveystarkastukset EU:hun laittomasti tuleville

Jäsenmaat voivat valita ottavatko ne hakijoita vai antavatko rahallista tai operatiivista tukea

Parempi kriisitilanteiden hallinta ja uusi vapaaehtoinen järjestelmä kolmansista maista tulevien pakolaisten uudelleensijoittamiseen

Solidaarisuus ja vastuu

Jotta voidaan auttaa muuttopaineen alaisia EU-maita, muiden jäsenmaiden täytyy valita, siirtävätkö ne turvapaikanhakijoita alueelleen, antavatko ne rahallista tukea vai antavatko ne operatiivista ja teknistä tukea. Solidaarisuustoimet perustuvat jäsenmaiden tekemiin sitoumuksiin ja jäsenmaiden sekä komission yhdessä valmistelemaan vuosittaiseen raporttiin, joiden pohjalta komissio valmistelee ehdotuksen ja neuvosto määrittelee ns. yhteisvastuureservin suuruuden. Lisäksi laki päivittää kriteerejä, joiden mukaan jokin jäsenmaa on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelystä (nk. Dublin-säännöt).

Tomas Tobén (EPP, Ruotsi) esittelemä turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinta-asetus hyväksyttiin äänin 322 puolesta, 266 vastaan ja 31 tyhjää. Lue lisää täältä.



Kriisitilanteiden hallinta

Kriisi- ja force majeure -tilanteita koskevalla asetuksella perustetaan mekanismi, jolla vastataan saapujamäärän äkilliseen kasvuun. Lisäksi varmistetaan solidaarisuus ja tuki jäsenmaille, joihin saapuu poikkeuksellisen paljon kolmansien maiden kansalaisia. Uudet säännöt kattavat myös ihmisten välineellistämisen eli tilanteet, joissa kolmannet maat tai vihamieliset ei-valtiolliset toimijat käyttävät ihmisiä EU:n vakauden horjuttamiseen.

Juan Fernando López Aguilarin (S&D, Espanja) esittelemä asetus hyväksyttiin äänin 301 puolesta, 272 vastaan ja 46 tyhjää. Lue lisää kriisitilanneasetuksesta täältä.



Kolmansien maiden kansalaisten seulonta EU:n rajoilla

Henkilöille, jotka eivät täytä maahantulon edellytyksiä, tehdään maahantuloa edeltävä seulontamenettely. Siihen kuuluu tunnistaminen, biometristen tietojen kerääminen sekä terveys- ja turvallisuustarkastukset enintään seitsemän päivän kuluessa. Jäsenmaiden tulee ottaa käyttöön riippumattomat seurantamekanismit, jotta perusoikeuksien kunnioittaminen voidaan varmistaa.

Birgit Sippelin (S&D, Saksa) esittelemä teksti hyväksyttiin äänin 366 puolesta, 229 vastaan ja 26 tyhjää. Mepit hyväksyivät myös rikostuomioita koskevien tietojen keskitettyä järjestelmää (ECRIS-TCN) koskevat uudet säännöt äänin 414 puolesta, 182 vastaan ja 29 tyhjää. Lisätietoa seulonta-asetuksesta löytyy täältä.



Nopeammat turvapaikkamenettelyt

Koko EU:ssa otetaan käyttöön uusi yhteinen menettely, joka koskee kansainvälisen suojelun myöntämistä ja peruuttamista. Turvapaikkahakemusten käsittelyn EU:n rajoilla täytyy tulevaisuudessa olla nopeampaa. Hakemuksille, jotka ovat perusteettomia tai eivät täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, asetetaan lyhyemmät määräajat.

Fabienne Kellerin (Renew, Ranska) esittelemä asetus hyväksyttiin äänin 301 puolesta, 269 vastaan ja 51 tyhjää. Rajapalautusmenettelyn osalta äänestystulos oli 329 puolesta, 253 vastaan ja 40 tyhjää. Lue lisää turvapaikkamenettelyasetuksesta.



Eurodac-asetus

EU:hun laittomasti saapuvien yli kuusivuotiaiden henkilöiden tiedot, myös sormenjäljet ja kasvokuvat, tallennetaan uudistettuun Eurodac-tietokantaan. Viranomaiset voivat myös kirjata ylös, jos joku voi aiheuttaa turvallisuusuhan tai oli väkivaltainen tai aseistettu.

Jorge Buxadé Villalban (ECR; Espanja), esittelemä teksti hyväksyttiin äänin 404 puolesta, 202 vastaan ja 16 tyhjää. Lisätietoja uusista Eurodac-säännöistä löytyy täältä.



Aseman määrittelyä koskevat vaatimukset

Parlamentti hyväksyi myös kaikkia jäsenmaita koskevat yhdenmukaiset standardit, jotka koskevat pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman tunnustamista sekä suojelua saaville henkilöille myönnettäviä oikeuksia. Jäsenmaiden tulisi arvioida alkuperämaan tilannetta EU:n turvapaikkaviraston tietojen perusteella, ja pakolaisasemaa olisi tarkistettava säännöllisesti. Suojelua hakevien on jäätävä sen jäsenmaan alueelle, joka vastaa heidän hakemuksestaan tai jossa suojelu on myönnetty.

Matjaž Nemecin (S&D, Slovenia), esittelemä teksti hyväksyttiin äänin 340 puolesta, 249 vastaan ja 34 tyhjää. Lue lisää aseman määrittelyä koskevasta asetuksesta.



Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen

Jäsenmaiden täytyy varmistaa, että turvapaikanhakijoilla on yhtäläiset vastaanotto-olosuhteet esimerkiksi asumisen, koulutuksen ja terveydenhuollon osalta. Rekisteröityneet turvapaikanhakijat voivat aloittaa työskentelyn viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Säilöönotto-olosuhteita ja liikkumisvapauden rajoittamista säännellään, jotta hillitään hakijoiden liikkumista EU:n alueella.

Sophia in 't Veldin (Renew, Alankomaat),esittelemä teksti hyväksyttiin äänin 398 puolesta, 162 vastaan ja 60 tyhjää. Lue lisää vastaanotto-olosuhteita koskevasta direktiivistä.



Turvallinen ja laillinen väylä Eurooppaan

Uudelleensijoittamista ja humanitaarista maahanpääsyä koskevan uuden kehyksen mukaisesti jäsenmaat ottavat vapaaehtoisesti vastaan kolmansista maista tulevia, YK:n tunnustamia pakolaisia, jotka matkustavat EU:n alueelle laillisesti, järjestetysti ja turvallisesti. Malin Björkin (The Left, Ruotsi), esittelemä teksti hyväksyttiin äänin 452 puolesta, 154 vastaan ja 14 tyhjää. Lue lisää EU:n uudelleensijoittamiskehyksestä täällä.



Seuraavaksi

Kun neuvosto on virallisesti hyväksynyt paketin, säädökset tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Soveltamispäivämäärät voivat vaihdella. Vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin osalta jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa tehdä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Hyväksyessään tämän mietinnön parlamentti vastaa kansalaisten odotuksiin vahvistaa EU:n roolia laittoman muuttoliikkeen kaikkien muotojen torjunnassa ja vahvistaa Euroopan unionin ulkorajojen suojelua ihmisoikeuksia kunnioittaen, soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti maahanmuuttajien ensimmäistä vastaanottoa koskevia yhteisiä sääntöjä, vahvistaa EU:n roolia ja uudistaa Euroopan turvapaikkajärjestelmää solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteiden pohjalta, kuten Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätelmissä todetaan (kohdat 42(2), 43(1), 43(2), 44(1), 44(2), 44(3) ja 44(4)).

Lisätietoa