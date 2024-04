Young Lions Finland 2024 -suunnittelukilpailun voittajat on valittu: Nämä tiimit edustavat Suomea juhannusviikolla Cannesissa

Tänä vuonna kilpailun seitsemään sarjaan osallistui yhteensä 37 tiimiä 53 kilpailutyöllä. Jokaisen sarjan kultaa voittanut tiimi lähtee edustamaan Suomea kansainväliseen Cannes Young Lions -kilpailuun sekä osallistumaan Ranskassa järjestettävään Cannes Lions International Festival of Creativity -tapahtumaan kesäkuussa 2024.

7 kullan lisäksi tuomaristo jakoi 5 hopeaa, 3 pronssia ja 6 kunniamainintaa.

Young Lions Finland -kilpailussa toteutettiin markkinoinnin ja viestinnän töitä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n antamien toimeksiantojen perusteella. Sarjasta riippuen kilpailutyö tuli toteuttaa vain 24 tai 48 tunnissa.

Kotimaisista ja kansainvälisistä markkinoinnin ja viestinnän asiakkaista, toimistoista, tuotantoyhtiöistä ja mediasta koostuva tuomaristo kiinnitti voittajien valinnoissaan aivan erityistä huomiota töiden strategisiin ratkaisuihin, näkemyksellisyyteen, erottuvuuteen ja luovaan ongelmanratkaisuun.

"Jos voittajatyöt asettaa riviin, huomaa, että jokaisen kategorian parhaimmistossa on selkeä strategia, siitä juonnettu kirkas idea ja viimeistelty toteutus. Suuri arvo oli myös tämän vuoden tuomarityössä – 47 tuomaria eri puolilta maailmaa käytti aikaansa arvioidakseen töitä analyyttisesti ja strategisesti keskustellen. Toivoa vain voi, että ensi vuonna yhä useampi nuori näkisi juuri tämän kisan arvon ja se näkyisi myös osallistujamäärässä. Lopulta kuitenkin joka vuosi Young Lions Finland vie toista kymmentä suomalaista nuorta suoraan Cannesin kansainvälisille lavoille.”, sanoo kilpailun päätuomari, SEKin Executive Creative Director Suvi Lähde.

Markkinointiviestinnän kattojärjestö Marketing Finland järjesti Young Lions Finland -kilpailun nyt toista kertaa.

"Olemme erittäin ylpeitä voittajatiimeistä; tämän vuoden nuoret lahjakkuutemme osoittivat poikkeuksellisen korkeatasoista luovuutta ja innovatiivisuutta. Nyt suomalaistiimeille tarjoutuu mahdollisuus verrata omaa osaamistaan kansainväliseen kärkeen. Mahdollistamalla Young Lions Finland -kilpailun haluamme osaltamme varmistaa, että Suomessa on tulevaisuudessa riittävästi kansainvälisen tason luovaa markkinoinnin ja viestinnän osaamista. Se edesauttaa maamme kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta”, sanoo Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Myös MIELI ry:n kampanjapäällikkö Katri Korpinen on vaikuttunut tiimien ennakkoluulottoman luovista ratkaisuista.

”Rohkeus, ennakkoluulottomuus ja uuden näkökulman löytäminen – tätä kaikkea toivoimme Young Lions Finland -kisan nuorten lahjakkuuksien kilpailutöiltä. On hienoa nähdä, kuinka nuorten suunnittelijoiden luovat ideat ovat kiteytyneet vaikuttaviksi töiksi. Isot onnittelut palkituille tiimeille. Ja voittajille onnea Cannesiin”, Katri Korpinen toivottaa.

MIELI ry voi halutessaan keskustella voittajien kanssa mahdollisuudesta toteuttaa heidän suunnitelmansa omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään.

Vuoden 2024 Young Lions Finland -kilpailun palkitut tiimit ovat:

DESIGN

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

This is a call for help

Veera Paukku, Loiva & Emma Rinneheimo, Myy Agency

Silver

Happy Mind Club

Joel Petzold & Anh Ngo, Great Apes

DIGITAL

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

Mood Ring

Jimi Hyvärinen, Reaktor Creative & Veeti Ossi, Freelancer

Silver

Access Denied

Lauri Arjas & Erika Danielsson, Kurio

Bronze

Mielingo

Petrina Puranen & Marianna Metsänheimo, NORD DDB Helsinki

Kummikumppanina Kuubi

FILM

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

Don't Battle Alone

Elisa Willman & Maria Kirjonen, The Walt Disney Company

Silver

Unfriendly thoughts

Jimi Hyvärinen, Reaktor Creative & Veeti Ossi, Freelancer

Honorary Mention

New Record

Marianne Mannila & Suvi Österman, Genero

MARKETERS

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

Mielibonus

Vilja Turunen & Nelli Pajuharju, SOK

Kummikumppanina N2

MEDIA

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

Unwrap your mental health

Jenny Kettunen & Emma Koukonen, Havas Helsinki

Bronze

Calling Attention

Elina Lehtinen & Iiris Tolonen, Toinen PHD

Honorary Mention

one for you, one for me

Dimitri Eskelinen & Ignacio Guerrero, Shook Digital

Honorary Mention

In line for help

Malin Hertsberg & Emma Juureva, Valve Branding Oy

Kumppikumppanina Supervisual

PR

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

Suicide Room

Katariina Ollari, Bob the Robot & Johanna Vierimaa, United Imaginations

Silver

Youth Mental Health Investment Account

Vivi Sallinen, Nitro Group Oy & Vilma Laitakari, Ivalo Creative Agency

Bronze

Please hold

Tuuli Linna, Vapa Media & Atte Maunula, Bob the Robot / NoA

Honorary Mention

MENTAL HEALTH PACKAGE – prepared for life from the first cry

Essi-Maria Rouhiainen & Ira Pöllänen, Valve Branding Oy

PRINT

Gold & Cannes Young Lions competitions representative

Subtle Signs

Eevi Kolinen & Emilia Nordgren, SEK Part of GREY

Silver

The Smiling Girl

Katariina Ollari, Bob the Robot & Johanna Vierimaa, United Imaginations

Honorary Mention

Heroes Are Human Beings As Well

Veikko Heikkilä, Bob the Robot, & Okko Käyhkö, Pictures Helsinki

Honorary Mention

Inconvenience

Taneli Lahtinen & Mikko Roininen, TBWA\Helsinki

Kummikumppanina Grano