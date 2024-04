BASF aloittaa muutosneuvottelut Harjavallan pCAM akkumateriaalitehtaalla pitkittyneen lupaprosessin ja sen epäselvän lopputuloksen vuoksi

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21. helmikuuta 2024 on vaikuttanut merkittävästi BASFin toimintaan Harjavallassa. Lupapäätöksen pitkittyminen uudelleen ja epävarmuus tuotannon käynnistämisen aikataulusta vaikuttaa pitkäaikaisesti myös BASFin Harjavallan tuotantolaitoksen taloudelliseen tilanteeseen. BASFlla on tarve sopeuttaa toimintaansa ja kulurakennettaan vastaamaan nykyistä tilannetta.



“BASF sai ensimmäisen luvan asianomaisilta viranomaisilta laajan ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen vuonna 2020. Siitä eteenpäin olemme olleet tuskaisella matkalla. Luvat on myönnetty, niistä on valitettu ja luvat eivät valitettavasti ole saaneet lainvoimaisuutta”, sanoo Tomi Oja, BASF Battery Materials Finland Oy:n toimitusjohtaja.



”Olemme pettyneitä, koska olemme saaneet hyvin erilaisia viestejä viranomaisilta ja hallinto-oikeudelta. Akkuteollisuus on dynaaminen markkina, joka vaatii suuria investointeja. Liiketoiminnan suunnittelussa tarvitaan nopeutta, varmuutta ja selkeää lain tulkintaa. Meillä on aina ollut suuret odotukset ja toivomme, että nämä odotukset täyttyisivät Harjavallan osalta jossain vaiheessa tulevaisuudessa. BASF on edelleen hyvin sitoutunut innovatiivisen, kestävän ja kilpailukykyisen akkutuotannon arvoketjun luomiseksi Euroopassa. Useita vuosia jatkunut epävarma tilanne täällä Suomessa on nyt kuitenkin johtanut muutosneuvotteluihin. Arvostan suuresti koko Harjavallan tiimin sitoutumista kaikesta epävarmuudesta huolimatta”, sanoo Oja.



Muutosneuvottelut alkavat 15. huhtikuuta 2024 ja ne kestävät kuusi (6) viikkoa. BASF on sitoutunut käymään neuvottelut vastuullisesti ja hyvässä hengessä yhdessä henkilökunnan edustajien kanssa. BASF tiedottaa päätöksistä neuvottelujen päätyttyä.



Yhtiönä BASF on edelleen sitoutunut laajentamaan sen maailmanlaajuista akkumateriaaliliiketoimintaa vastatakseen akkuteollisuuden kasvavaan akkumateriaalien kysyntään. Yhtiön investointisuunnitelmat akkumateriaaliliiketoimintaan pysyvät ennallaan. Schwarzheiden tuotantolaitoksen lopullisen katodiaktiivisen materiaalin (CAM) tuotannossa tarvittavan esiasteen eli Harjavallan tulevaa tuotetta vastaavan prekursorin (pCAM) materiaalitoimitukset on varmistettu laajan partneriverkoston kautta. Näin ollen Harjavallan tilanteella ei ole vaikutuksia Schwarzheiden tuotantoon.