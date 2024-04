Keskusta: Orpon ja Purran eläkeriita vihellettävä poikki

Keskustan Honkonen: Missä viipyy hallituksen kanta ennallistamiseen? 13.3.2024 08:52:11 EET | Tiedote

Keskustan vpj. Petri Honkonen penää hallitukselta kantaa EU:n ennallistamisasetukseen, joka on pian tulossa lopulliseen käsittelyyn EU:n neuvostossa. Honkonen vaatii viipymättä tietoa tilanteesta eduskunnan valiokunnille: - Suomen hallitus ei ole vieläkään onnistunut sopimaan kantaa ennallistamiseen. On pöyristyttävää, ettei hallitus aio informoida eduskuntaa ja ei pysty tuomaan selvitystä kannastaan ennallistamisen viime vaiheen käsittelyyn, Honkonen päivittelee. Honkosen mukaan on tapahtunut aikamoinen käännös kokoomuksen ja perussuomalaisten linjassa viime vaalikauden jälkeen. Edellinen hallitus sai vastattavakseen mm. välikysymyksen ennallistamisasetuksesta. - Näyttää siltä, että Mykkäsen-Pietikäisen metsät museoiva linja on ottanut vallan koko hallituksessa ja perussuomalaiset ovat nielleet tämän kaikessa hiljaisuudessa. Tämä ennallistamisen hyväksyvä linja on pahemman luokan äänestäjien pettämistä perussuomalaisilta. - Vaadin hallitusta informoimaan eduskuntaa viipymättä kansalli