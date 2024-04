Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää kaksi etätilaisuutta palveluverkon ja –rakenteen uudistuksista

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti joulukuussa 2023, että maakunnan alueella toimii tulevaisuudessa seitsemän sote-keskusta nykyisen 13 terveysaseman sijaan. Lisäksi hyvinvointialueen palvelurakennetta uudistetaan erityisesti digitaalisten palveluiden osalta, tavoitteena rakentaa helppokäyttöinen ja saavutettava digitaalinen sote-keskus fyysisten toimipisteiden rinnalle.

Kymenlaakson hyvinvointialueen viranhaltijat ovat jalkautuneet kevään aikana aiheen tiimoilta muun muassa kauppakeskuksiin ja järjestöjen tapahtumiin eri puolille Kymenlaaksoa. Verkossa järjestettävät etätilaisuudet päättävät kevään keskustelutilaisuuksien sarjan.

Hyvinvointialue järjestää kaksi samansisältöistä etätilaisuutta:

Maanantaina 15.4.2024 kello 17-19

Torstaina 18.4.2024 kello 17-19



Kyseessä on Teams-pohjainen etätilaisuus, jonka kesto on noin 1,5–2 tuntia. Tilaisuuden jälkimmäinen tunti on varattu yleisön kysymyksille ja niihin vastaamiselle, joten tilaisuuksien kesto riippuu kysymyksien määrästä.

Lisätietoa ja linkki etätilaisuuksiin osoitteessa kymenhva.fi/etatilaisuudet