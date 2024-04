Kuluttajaluottojen korkokattoa laskettiin – nyt kannattaa kilpailuttaa vanhat lainat

Lainan nimelliskorko saa olla nyt korkeintaan 15 % lisättynä korkolain määrittelemällä viitekorolla, mutta kuitenkin aina enintään 20 %. Viitekorko on vielä kesäkuun loppuun saakka 4,5 %, eli korkokatto on tällä hetkellä 19,5 %. Tulevat viitekoron tarkistukset voivat madaltaa korkokattoa entisestään. Korkokatto ei koske vanhoja lainoja, joten vanhat lainat kannattaa kilpailuttaa, varsinkin jos vanhan lainan korko on korkokattoa korkeampi.

Korkokaton lasku avaa kuluttajille säästömahdollisuuksia

Uusi alempi korkokatto tarjoaa mahdollisuuden säästää lainakustannuksissa. Kun korko on edullisempi, kuukausierä voi olla pienempi, jolloin rahaa vapautuu muihin arjen menoihin. Sekä jo olemassa olevat että uudet lainat kannattaa kilpailuttaa.

Kilpailutus on helppoa ja siitä voi olla todella paljon taloudellista hyötyä. Lainavertailun ansiosta asiakas voi saada lainaa pienellä korolla. Kilpailutus on ilmaista, joten sen voi hyvin tehdä vaikkapa pari kertaa vuodessa.

Lainojen vertailu netissä on helppoa

Verkkopalveluiden ansiosta luottojen vertailu on muuttunut aiempaa helpommaksi ja nopeammaksi. Kotimainen Nordic Bank tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri luotonantajien lainaehtoja yhdellä hakemuksella tehostaen näin lainanhakuprosessia. Palvelu välittää hakemuksen jopa yli 30 eri pankille ja muulle rahoituslaitokselle ja avaa ovet monipuolisiin lainatarjouksiin.

Lainasummat liikkuvat 500 eurosta jopa 60 000 euroon. Takaisinmaksuaika on 1–15 vuotta. Todellinen vuosikorko riippuu monista tekijöistä, kuten nimelliskorosta, lainasummasta, maksuajasta sekä hakijan yksilöllisestä taloudellisesta tilanteesta. Eri pankit voivat tarjota lainaa eri korolla. Juuri siksi kilpailutus kannattaa.

Lainan korko on yksilöllinen. Oman koron saa selville täyttämällä ilmaisen lainahakemuksen. Nordic Bankin palvelun käyttö on helppoa ja vaivatonta. Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen, jolla on luottotiedot kunnossa sekä säännölliset tulot. Hakemuksen lähettäminen ja tarjouksiin tutustuminen ei sido mihinkään eikä velvoita ottamaan lainaa.