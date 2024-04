Media-akkreditointi alle 19-vuotiaiden naisten salibandyn MM-kisoihin – takaraja lähestyy

Median akkreditointi (päättyy 20.4.) tapahtuu tällä sivulla.



Tapahtumien keskipisteenä on Lahden urheilu- ja messukeskus. Kisoihin osallistuu 16 maata, jotka on jaettu neljään lohkoon. Viiden kisapäivän aikana pelataan kaikkiaan 36 ottelua kahdella kentällä.



Suomi lukeutuu MM-kisojen ehdottomiin mitalisuosikkeihin. Suomen MM-joukkue julkistettiin eilen.



Lue: Suomen U19-naiset Lahden MM-turnaukseen valittu – ykköstähtenä liigan pistekuningatar Miisa Turunen



Osallistujat

A-lohko: Sveitsi, Tshekki, Latvia ja Slovakia

B-lohko: Ruotsi, Suomi, Norja ja Puola

C-lohko: Saksa, Uusi-Seelanti, Singapore ja Australia

D-lohko: Tanska, Unkari, Italia ja Kanada

Suomi kohtaa avausottelussaan Puolan keskiviikkona 8.5. Torstaina on luvassa todellinen makupala, kun vastaan juoksee Ruotsi. Lohkovaiheen viimeisessä ottelussa perjantaina Suomen vastustajana on Norja.



Välierät ovat vuorossa lauantaina ja MM-turnaus huipentuu sunnuntain mitalipeleihin.



Otteluohjelma kokonaisuudessaan täällä.



Nyt pelattava U19-naisten MM-turnaus on järjestyksessään yhdestoista ja toinen Suomessa pelattava. Viimeksi ikäluokan maailmanmestaruus ratkottiin Suomessa 2004, kun U19-naisten ensimmäiset MM-kisat pelattiin Tampereella.



Suomi on ollut mitaleilla kaikissa kymmenessä MM-turnauksessa, ja kaikkiaan Suomi on voittanut kaksi MM-kultaa (2012 Nitrassa ja 2020 Uppsalassa), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia.

MM-kisasivut: wfclahti2024.fi