Niko Saarinen on jälleen vuoden radiojuontaja! RadioGaalassa palkittiin viime vuoden parhaat radiotekijät ja -teot

Juuri päättyneessä RadioGaalassa ei säästytty yllätyksiltä, kun viime vuoden radioalan ammattilaiset ja teot laitettiin paremmuusjärjestykseen. Ennätysmäärän yleisöääniä (173 667) keränneen RadioGaalan yleisöäänestyksen perusteella palkittiin vuoden radiojuontajat ja -ohjelmat valtakunnallisissa ja paikallisissa kategorioissa. NRJ:n Niko Saarinen sai vuoden radiojuontaja -palkinnon jo toisen kerran peräjälkeen. Vuoden paikalliseksi radiojuontajaksi yleisö äänesti raumalaisen Radio Ramonan Risto Leinon. Radio-ohjelmissa NRJ Aamu katkaisi Aamulypsyn vuodesta 2014 katkeamattomana jatkuneen voittoputken. Vuoden paikallisen ohjelman pystin puolestaan vei jo toista kertaa peräkkäin Tampereen Kiakkoradion pelipäivä.

”Me ollaan tehty ihan hitosti duunia NRJ:n aamussa, jotta ollaan saatu jengi viihtymään ja sen takia ne äänestää meitä. Kiitos yleisölle tästä, tää on ihan sikamageeta!”, vuoden radiojuontaja Niko Saarinen kommentoi RadioGaalassa.

Ammattilaistuomariston jakamissa RadioAwards-palkinnoissa vuoden musiikkipäälliköksi valittiin toisen kerran peräkkäin Nelonen Median radioiden Jani Juntunen. Vuoden radioammattilainen -tittelin vei tänä vuonna Bauer Median talent coach Anssi Honkanen, vuoden ohjelmapäällikkö on Radio Novan Niina Jokiaho ja vuoden radiomyyjien palkinnot sai Bauer Median Katja Kaartinen (paikallinen) ja Sanoma Media Finlandin Marko Nousiainen (valtakunnallinen). Vuoden sisällöntekijän pystin pokkasi HitMixin & LOOPin Mia "Millu" Haataja.

Radioteoissa vuoden luovan ratkaisun palkinnon sai Radio Porin & Porin Teatterin Paradox-rockmusikaalikuunnelma ja vuoden myyntiteon pysti ojennettiin Bauer Median mediatoimistoille kohdennetulle Ääni on kaikkialla -teolle. Radio Rockin Korporaatio 100 palkittiin vuoden radiopromootiona ja Iskelmä Gaala uusi viime vuoden voittonsa vuoden tapahtumatoteutus -kategoriassa.

Radio Pooki palkittiin vuoden valtakunnallisena radiona. Radio Pooki perustettiin Raahessa vuonna 1989. Vahvan kysynnän vuoksi paikallisradiona pitkään toiminut kanava laajentui muutama vuosi sitten valtakunnalliseksi. Radio Pori palkittiin vuoden paikallisena radiona.

Musiikissa KUUMAA-yhteen kappale Ylivoimainen palkittiin vuoden radiobiisinä. Vuoden 2023 aikana Ylivoimainen tavoitti suomalaisten radiokanavien kautta eniten yleisöä kaikista biiseistä: tavoittavuudet yhteenlaskettuna 186 miljoonaa korvaparia (Radiomonitor). Ylivoimainen piti myös peräti 12 viikon ajan radion soittolistojen ykköstilaa viikoilla 21-32/2023. Biisi palkittiin myös kolmella Kuukauden radiobiisi -palkinnolla touko- kesä- ja heinäkuussa.

“Radioala Suomessa ja sitä tekevät ammattilaiset ovat tänä päivänä kovaa tasoa”, sanoo RadioAwardsin päätuomari Jarkko Nordlund, Executive Vice President, Veikkaus. “Media-alan ammattilaisista koostunut laaja tuomaristo sai eteensä todella korkealuokkaisia ehdokkaita. Pitkien keskusteluiden ja perusteluiden jälkeen onnistuimme pääsemään jokaisessa kategoriassa selkeisiin yhteisiin valintoihin. Onnea kaikille voittajille!"

Erikoispalkinnoissa RadioMedian pitkäaikainen puheenjohtaja ja nykyinen Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma nimettiin Radion Hall of fameen. Kultainen mikki -elämäntyöpalkinnot saivat Harri Moisio, Outi Vuorijärvi, Sami Mollgren ja Kari Hautala.

RadioGaalassa palkitut:

Yleisöäänestys:

Vuoden radiojuontaja: Niko Saarinen, NRJ

Vuoden radio-ohjelma: NRJ Aamu, NRJ

Vuoden paikallinen radio-ohjelma: Tampereen Kiakkoradion pelipäivä, Kiakkoradio

Vuoden paikallinen radiojuontaja: Risto Leino, Radio Ramona

Ammattituomariston valitsemat vuoden RadioAwards-voittajat:

Luova ratkaisu: Paradox-rockmusikaalikuunnelma, Radio Pori & Porin Teatteri

Musiikkipäällikkö: Jani Juntunen, Nelonen Median radiot

Myyntiteko: Ääni on kaikkialla - mediatoimistostrategien ja asiakkuusjohtajien audiolla inspirointi, Bauer Media

Ohjelmapäällikkö: Niina Jokiaho, Radio Nova

Radioammattilainen: Anssi Honkanen, talent coach, Bauer Media

Radiomyyjä, paikallinen: Katja Kaartinen, Bauer Media

Radiomyyjä, valtakunnallinen: Marko Nousiainen, Sanoma Media Finland

Radiopromootio: Korporaatio 100, Radio Rock

Radiopromootio, kunniamaininta: Radio City Acoustic, Radio City

Sisällöntekijä: Mia "Millu" Haataja, HitMix & LOOP

Some: Hovimuusikko Ilkan biisit, Radio Suomipop

Tapahtumatoteutus: Iskelmä Gaala, Iskelmä

Äänituotanto: Joulumusavapaa 2023, Radio Rock

Vuoden paikallinen radio: Radio Pori

Vuoden radio: Radio Pooki

Vuoden radiobiisi: Ylivoimainen, KUUMAA

Hall of fame-nimitys:

Sampsa Jolma

Kultainen mikki -elämäntyöpalkinnot:

Harri Moisio

Outi Vuorijärvi

Sami Mollgren

Kari Hautala

RadioAwards-tuomaristo:

Päätuomari: Jarkko Nordlund, Executive Vice President, Veikkaus

Tuomariston jäsenet:

Anniina Baumann, Head of International, Universal Music Finland

Antti Ujainen, Strategist & Chairman of the Board, Norr3

Axa Fahler, Creative Director, Strategist, Copywriter, Bananas Dulce

Erkko Mannila, Creative Director, Miltton

Gabriela Campos, tapahtumatuottaja, Emma Gaala & Ruisrock

Henna Helske, Country Manager, Podme

Jonna Ferm, Head of Radio & Audio, Yle

Jyrki Hakanen, juontaja-toimittaja, Yle Radio Suomi

Katja Leppäkoski, toimitusjohtaja, Logomo

Laura Haimila, juontaja, toimittaja

Niina Koivisto, Client Director, GroupM

Pasi Hiltunen, toimitusjohtaja, Nitro Group

Ramona Forsström, toimitusjohtaja, Warner Music Finland

Riku Pääkkönen, toimitusjohtaja, Ranka Kustannus

Samppa Vilkuna, CEO, Superson

Sari Haavisto, opettaja, Haaga Helia

Tomi Laine, sisältöpäällikkö, Kotipizza

Vappu Aura, viestintä-, markkinointi- yhteiskuntasuhdejohtaja, Teosto

Vilja Grotenfelt, Head of Sales and Marketing, Flow Festival

Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-audiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.

https://radiomedia.fi