Hartela rakentaa kolme asuinkerrostaloa Kevalle Helsingin Konalaan

Kuusi- ja kahdeksankerroksisten asuinrakennusten asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Kohteet sisältävät yhteensä 152 asuntoa, ja koko hankkeen huoneistoala on 8 064 m2.

Hankkeen rakentaminen alkaa toukokuussa 2024, ja hankkeen on määrä valmistua maaliskuussa 2026.

Kohteen asukkaiden käyttöön tulee saunatiloja, kerhotiloja, erillinen harrastetila sekä leikki- ja oleskelupaikat kiinteistön pihalle. Asumisen mukavuutta lisäävät asuntojen lasitetut parvekkeet sekä lattialämmitys- ja -viilennys.

”Tonteilla on aiemmin sijainnut teollisuus- ja toimistorakennuksia. Uudisrakentamisen myötä koko alueen ilme tulee muuttumaan vehreäksi asuinalueeksi, jossa on hyvät lähipalvelut”, sanoo Kevan rakennuttajapäällikkö Saku Pöntynen.

”Hanke on merkittävä askel eteenpäin alueen kehittämisessä. On hienoa, että voimme täydentää Konalan aluetta uusilla kodeilla, jotka vastaavat modernin ja kestävän asumisen tarpeisiin. Erityisesti olemme iloisia siitä, että kohteeseen tulee maalämpö, joka tukee osaltaan Hartelan ympäristötavoitteiden saavuttamista. Hanke osoittaa sitoutumisemme kestävään rakentamiseen ja asiakkaidemme tarpeiden huomioon ottamiseen", sanoo Hartela Etelä-Suomen toimitusjohtaja Matti Aho.

Luonnonläheinen Konala on viihtyisä ja rauhallinen asuinalue, jonka palvelutarjonta on laajaa ja liikenneyhteydet monipuoliset. Hartela on toteuttanut alueelle myös Kauppakeskus Ristikon.

Kohteen rakennuttamisesta vastaa Kevan omistama Koy Konalankuja 1-3 ja valvontatöistä Rapp Valvontakonsultit. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Sweco Finland, rakennesuunnittelun AFRY Buildings, geo-suunnittelun GeoUnion ja talotekniikkasuunnittelun Granlund.