SDP:n kansanedustaja Werning tuomitsee hallituksen suunnitelmat sote-järjestöjen avustusleikkauksista

Hallituksen päätös on suorastaan katastrofaalinen, se ei ainoastaan ole lyhytnäköinen, vaan se on myös suuri virhe, joka uhkaa koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta, Werning sanoo.

Nämä leikkaukset toteutuessaan ovat niin rajuja ja nopeita, että ne käytännössä tuhoavat sote-järjestöt jo vuonna 2025. Hallitus ei ole vain leikkaamassa avustuksia, vaan se on romuttamassa kokonaisen järjestelmän, joka on elintärkeä tuhansien suomalaisten jokapäiväisessä arjessa, Werning korostaa.

– Leikkausten vakavuus ja järkyttävyys eivät voi jäädä huomiotta. Hallituksen on ymmärrettävä, että nämä toimet aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa ja lisäkustannuksia, jotka ylittävät leikkauksilla saadut säästöt moninkertaisesti, Werning jatkaa.

Kansanedustaja Werning vaatii hallitusta ottamaan vastuun ja hylkäämään nämä järkyttävät suunnitelmat, jotka uhkaavat suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

– Hallituksen on herättävä näkemään leikkausten todelliset seuraukset. Me emme voi sallia, että säästöjen nimissä tehdään peruuttamattomia virheitä, jotka maksavat lopulta enemmän kuin ne säästävät. On aika katsoa pidemmälle ja arvostaa sote-järjestöjen korvaamatonta työtä suomalaisten hyvinvoinnin eteen, Werning kertoo.

– Näin lyhytnäköisiä ja vahingollisia leikkauksia on mahdotonta hyväksyä. Hallituksen on peruttava nämä suunnitelmat ja keskityttävä kestävään talouspolitiikkaan, joka turvaa kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyspalveluiden saatavuuden nyt ja tulevaisuudessa. Sote-järjestöiltä ei pidä leikata nyt eikä myöhemminkään, vaatii Werning.