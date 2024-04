Kokoomuksen Limnéll: Rajaturvallisuuslaissa on kyse turvallisuudesta

Eduskunnalle pian annettava rajaturvallisuuslaki on kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéllin mukaan välttämätön ratkaisu itärajan vakavaan tilanteeseen. Limnéll huomauttaa, että lain ainut tarkoitus on varmistaa suomalaisten turvallisuus poikkeuksellisessa tilanteessa.

"Venäjän toimissa ei ole pidäkkeitä, ja he hyväksikäyttävät lainsäädäntömme ja kansainvälisten sopimusten heikkouksia. Tässä tilanteessa Suomen ja suomalaisten turvallisuus on asetettava etusijalle. Turvallisuuden varmistaminen on valtion perustehtävä ja tätä tarkoitusta rajaturvallisuuslaki palvelee", Limnéll toteaa.

Venäjä kohdistaa Suomeen välineellistettyä maahantuloa, vaikuttaen Suomen ja EU:n turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vakauteen. Limnéllin mukaan Venäjän toimien tarkoitus on horjuttaa kansallista ja eurooppalaista yhtenäisyyttä. Rajaturvallisuuslaki on määrätietoinen toimi, millä Suomi tekee Venäjän ja ihmissalakuljettajien aikeet tyhjiksi, Limnéll näkee.

”Suomeen ohjattavia ihmisiä käytetään tässä tilanteessa häikäilemättömästi hyväksi. Kyse ei ole humanitaarisesta kriisistä, vaan ihmisiä välineellistävästä epäinhimillisestä toiminnasta. Rajaturvallisuuslailla Suomi lähettää lähtömaihin määrätietoisen viestin siitä, ettei Venäjän ja ihmissalakuljettajien valheisiin pidä uskoa”, Limnéll päättää.