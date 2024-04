Päällystystyöt käynnistyvät Varsinais-Suomessa

Kevät on edennyt siihen pisteeseen, että päällystystöitä päästään vihdoin aloittelemaan Varsinais-Suomen alueella. Työt käynnistyvät Turun seudun yhdellä vilkkaimmin liikennöidyistä kohteista eli kantatiellä 40. Tiellä liikkuu lähes 36 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Töiden vaikutusalue on noin 8,5 km ja yltää Ravattulasta Kuninkojalle. Töitä tehdään molemmilla ajoradoilla yhtäaikaisesti. Työmaan kohdalla on käytössä yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan. Töiden arvioitu kesto on noin 3 päivää.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt aloitetaan arkisin aamun työmatkaliikenteen ruuhkatuntien jälkeen noin kello 9, ja ne jatkuvat iltaan saakka. Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan.

Kummallakin ajoradalla nopeusrajoitus työkohteella pyritään pitämään vähintään 50 km/h.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Asfalttikallio Oy.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777