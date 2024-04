LapWallin vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2023 on julkaistu

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin liiketoimintaan on sisäänrakennettuna vastuullisuus ja kestävä kehitys. LapWall on maailman ensimmäinen puuelementtien valmistaja, jolla on verifioidut EPD-ympäristöselosteet tuotteille. * Arvot on laskettu alkaen raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksesta tehtaalle jatkuen tuotantoon sekä tuotteen toimitukseen työmaalle. Lisäksi mukana ovat käytön jälkeinen purku, kuljetus, materiaalien käsittely, kierrätys ja loppusijoitus. Seloste antaa arvot myös kierrätyksestä ja uusiokäytöstä saavutettaville ympäristöhyödyille. Kun asiakkaamme valitsevat LAPWALL LEKO® -puuelementit rakennuskohteisiinsa, he ovat mukana vähentämässä rakentamisenaikaisia hiilidioksidipäästöjä.

Panostamme jatkuvasti vastuulliseen toimintaan, optimoimalla materiaalinkäyttöämme ja minimoimalla hukkaa. Tuotannossa syntyvän jätteen kierrätys on ollut tehokasta yhtiön perustamisesta lähtien.

LapWallin henkilöstöstrategia perustuu tavoitteeseen olla haluttu työnantaja. Kannamme vastuuta kaikista työntekijöistämme ja haluamme työskennellä joukkueena kohti yhteistä päämäärää.

Lapwallilaisessa kulttuurissa korostuvat arvostus ja kunnioitus, jotka ovat olennainen osa rakentavaa yhteistyötä. Tavoitteenamme on saada kaikki mukaan kehittämään yhtiön toimintaa ja tuotteitamme. Kaikilla työntekijöillämme on näin aidosti mahdollisuus vaikuttaa tekemiseemme ja luoda yhdessä edellytykset yhtiön menestykselle.

Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus on luettavissa yhtiön www-sivuilla osoitteessa https://lapwall.fi/sijoittajille/

*Termater-liiketoimintakaupan myötä valikoimaan tulleet tuotteet tullaan sertifioimaan vuoden 2024 aikana.