Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n sähkömarkkinoiden uudistuksen

Tarkoituksena varmistaa kohtuulliset hinnat

Hinnanerosopimuksilla lisätään investointeja tuotantoon

Heikoimmassa asemassa olevia kuluttajia suojellaan sähkön katkaisemiselta

EU voi jatkossa julistaa alueellisen tai Euroopan laajuisen sähkön hintakriisin

Uudistus, josta on päästy jo alustavaan sopuun jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa, hyväksyttiin äänin 433 puolesta, 140 vastaan ja 15 tyhjää (asetus) ja 473 puolesta, 80 vastaan ja 27 tyhjää (direktiivi). Niiden tarkoituksena on suojella kuluttajia hintavaihteluilta. Neuvotteluissa mepit varmistivat, että kuluttajilla on jatkossa mahdollisuus valita kiinteähintainen tai dynaaminen sopimus sekä saada olennaiset tiedot valitsemastaan sopimuksesta. Energiayhtiöt eivät saa muuttaa sopimusehtoja yksipuolisella ilmoituksella.

Lisäksi mepit varmistivat, että jäsenmaat voivat jatkossa estää energiayhtiöitä katkaisemasta heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien energianjakelua mm. kiistatilanteissa energiantoimittajien ja kuluttajien välillä.

Hinnanerosopimuksilla kannustimia investointeihin

Lait pyrkivät kannustamaan energiainvestointeihin ns. hinnanerosopimuksilla (CFD) tai vastaavilla järjestelyillä. Se tarkoittaa hintakaistasopimusta, jossa julkinen toimija maksaa energiantuottajalle korvauksia hintojen laskiessa tietyn rajan alle, ja saa tältä tietyn katon ylittävän hinnan. Hinnanerosopimuksilla voidaan vauhdittaa kaikkia uusia sähköinvestointeja, uusiutuvasta energiasta ydinvoimaan.

Sähkön hintakriisi

Uudistus sisältää mekanismin sähkön hintakriisin julistamiseksi. Jos hinnat nousevat erittäin korkeiksi ja tietyt ehdot täyttyvät, EU voi julistaa alueellisen tai unionin laajuisen hintakriisin, jonka aikana jäsenmaat voivat väliaikaisilla toimilla asettaa pk-yritysten ja energiaintensiivisen teollisuuden sähkönhinnat.

Kommentti

”Tämä uudistus asettaa kansalaiset sähkömarkkinoiden keskiöön. Se sisältää toimia erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten suojaamiseksi ja uusiutuvan energian investointien vauhdittamiseksi. Parlamentti on ottanut askeleen kohti energian demokratisoimista markkinasuunnittelulla, joka vastaa energiakriisin paljastamiin haasteisiin. Kaikki kuluttajat, myös pk-yritykset, voivat valita pitkän tähtäimen vakaan ja kohtuuhintaisen sopimuksen”, sanoi esittelijä Nicolás González Casares (S&D, Espanja).

Seuraavaksi

Myös neuvoston on hyväksyttävät lait virallisesti ennen kuin ne voivat astua voimaan.

Taustaa

Energian hinnat ovat olleet nousussa vuodesta 2021 lähtien, aluksi talouden lähdettyä elpymään koronaviruspandemian jälkeen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheutti kaasun toimitusongelmia ja merkittäviä hintapiikkejä. Tässä tilanteessa kaasun hinta vaikutti suoraan sähkön hintaan, koska kallein energianlähde (yleensä fossiilinen) asettaa sähkön hinnan ns. ajojärjestys-järjestelmässä.

Lisätietoa