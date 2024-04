Vuoden toiseksi suurin Toto-voitto Suomeen – Askolaan 20 euron pelillä 362 000 euron jättipotti

- Teen yleensä rivini niin, että laitan jonkin lähdön läpi (kaikki hevoset lapulle). Sellaisiin lähtöihin, joissa näyttää, että voisi tulla yllätys. Eilen läpäri osui sitten tosiaankin oikeaan kohtaan, kun ensimmäiseen lähtöön tuli jättiyllättäjä Molly Vici. Katsoin avauskohteen ja toisen lähdön TotoTV:stä. Mutta menin sitten nukkumaan kun oli aikainen herätys, askolalainen mies kertaa.



- Katsoin aamulla ennen töihin lähtöä rivin, että mitenkähän oli lopulta käynyt. Siinä oli kaikki hevoset sinisellä ja tuollainen voitto. Olihan se aikamoisen hassu tunne ja näky. Melkoinen herätys. Töitä tässä on päivä tehty iloisella mielellä.



- Veikkauksen onnittelusoitoista kyllä tiedän, mutta eipä ole se ollut koskaan mielessä, että minulle itselleni joskus sellainen tulisi, voittaja kuvailee tunnelmiaan.



Hän sai alavoittoineen 362 871 euron jättipottinsa kiinni 20,79 euron systeemillä, jossa oli neljä varmaa. Voittajan nukkuessa hänen kaksi ratkaisevaa varmaansa voittivat kaksi viimeistä kohdetta.



Askolalaisen nettipelaajan 20,79 euron voittosysteemi



1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12

3,5,7

4 Zipzeronada

1 Blinding Light

2,5,6,7,8,9,11

1,3,9

7 Steady Victory

1 Decision Maker



Vuoden toiseksi suurimman Suomeen osuneen totovoiton napannut askolalainen kuvailee torstaipäiväänsä aurinkoiseksi.



- Töissä tässä on tosiaan oltu, ja mieli on ollut todella hyvä. Aurinko paistaa ulkona ja omakin mieli on iloinen. Aamulla soitin puolisolle, että tällainen homma osui meille. Varmaankin jotain remonttihommia kotona voidaan toteuttaa, tai vaikka ihan ostaa joku tekemään sen työn. Ja eiköhän pientä, keväistä juhlaakin järjestetä jossain kohtaa!



- En tee mitään isoja pelejä eikä mitään jättivoittoja ole koskaan osunut kohdalle. En ole oikein tällaisista edes haaveillut. Lähellä on voittoja joskus ollut, mutta nyt se oikeasti osui. Jollain lailla hevosihmisiä tässä ollaan, joten pitää miettiä löytyisikö sopivaa ravihevosen osuutta jostain, askolalainen mies iloitsee.



- Pitää illalla ihan nyt syventyä katsomaan kaikki eilisen lähdöt läpi, että mitä niissä onkaan tapahtunut.



Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.



Vuoden suurin Suomeen osunut Toto-voitto on 624 144 euroa. Voitto osui helmikuussa Rommen Toto75-kierrokselta nettipelaajalle Asikkalaan.



Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Toto-voitto on mikkeliläispelaajan toukokuussa vuonna 2013 nappaama 2 746 222 euroa Bjerken radalla Norjassa ravatusta Toto75-pelistä. Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat voitot tulivat pääsiäisenä 2023, kun samalla kierroksella lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeli sekä helsinkiläisen nettipelaajan hajoituspeli osuivat täysosuman arvoisesti. Lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeliin osui alavoittoineen 2 158 305 euron jättipotti ja helsinkiläinen nettipelaaja voitti 2 147 038 euroa.