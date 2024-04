SDP:n Tuppurainen: Mäkelän puheet ovat tyylipuhdasta EU-erohaaveilua

Edustaja Mäkelä ei tunnu Tuppuraisen mukaan ymmärtäneen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin EU:n yhteistä investointirahastoa koskevan avauksen perusideaa. Kysymys olisi nimenomaan osaamisperusteisesta tuesta, jossa Suomella on perinteisesti ollut vahvat näytöt onnistumisesta.



- En tiedä mistä Mäkelä on saanut idean investointirahastosta, joka jakaisi rahaa heikoimmille ja huonoimmille hankkeille, mutta sellaista kukaan ei ole ehdottanut. Tässäkin ajatuserheessä taitaa lopulta paistaa läpi enemmän Mäkelän oma asenne.



Tuppurainen muistuttaa, että Lindtman ei ole ehdotuksen kanssa yksin, vaan myös EK on nähnyt yhteisen EU:n investointirahoitusvälineen tarpeellisena suitsijana valtiontuille.



- Pienenä maana emme voi koskaan kilpailla EU:n jättiläisten kanssa valtiontuissa. Tätä isojen valtaa vastaan ovat olemassa EU:n valtiontukisäännöt, joissa on tarpeen palata normaaliin. Ei kuitenkaan ole näkyvissä, että suuret maat tähän suostuisivat ilman EU-tason ratkaisuja. Yhteinen, korkeaan osaamiseen perustuva investointirahasto on yksi vaihtoehto EU:n kilpailukyvyn tukemiseksi. Rahaston avulla myös Suomen mahdollisuudet menestyä, saada investointeja ja luoda työpaikkoja kohenisivat. Se ei näköjään perussuomalaisille sovi.