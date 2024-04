Marjut Mulari: Kepeän syvä sukellus kristinuskon perusteisiin

Luterilaisessa perinteessä on alusta asti kirjoitettu katekismuksia eli kristillisen opin yleistajuisia tiivistelmiä. Pastori Marjut Mularin Usko tai älä. Mitä kristinuskosta kannattaa tietää ja miksi liittyy tähän jatkumoon ja avaa lukijalle yleistajuisesti, mistä luterilaisessa kristinuskossa on kyse. Se on tiivis tietopaketti, joka sopii sekä yleissivistyksen syventämiseen että hengellisiin pohdintoihin. Kirjassa käydään läpi ne kristinuskon keskeiset asiat, jotka jokaisen kannattaisi tietää, oli sitten kyse kristinopista, elämästä tai kirkosta. Lennokkaita ilmaisuja ja vertauskuvia vilisevä kieli rikkoo yleistä käsitystä luterilaisuudesta tylsänä ja arkisen harmaana kristillisyytenä.

Kirjan mukaan kristityn elämän lähtöpiste on kasteessa, jota verrataan eräänlaiseen armon kestotilaukseen. Konfirmaatiossa tilaus siirretään vanhemmilta ja kummeilta kastetun omiin nimiin. Vielä hautajaisissakin nojataan samaan sopimukseen, jonka varassa koko elämä on kuljettu, ja käännetään sen varassa katse kohti tuonpuoleista.

Kirjassa saavat käsittelynsä niin kolminaisuusoppi, ehtoollisen syvemmät merkitykset kuin jumalanpalveluksen erikoiset koukerotkin. Myös Raamattua ja raamattukäsityksiä avataan. Rosoinen, ristiriitainen ja tulkinnoille avoin Raamatun tekstikokoelma on lukijalle ja koko kirkolle haastava, mutta myös monimutkaista ja ristiriitaista elämää aidosti kuvaava. Ehjä, kliininen ja yksiselitteinen Raamattu olisi paljon epäuskottavampi.

Kirjoittajan mukaan kristinuskon ydinasia on viime kädessä muotoiltu rakkauden kaksoiskäskyyn: Jumala rakastaa ihmistä ja ihmisen tulee rakastaa lähimmäistään. Lähimmäisiä eivät ole vain ystävät, vaan ”lähimmäisyys on jaettua ihmisyyttä, joka ylittää kaikki rajat maantieteellisistä ja luokkarajoista kulttuurisiin ja katsomuksellisiin rajoihin.”

Marjut Mulari työskentelee oppilaitospastorina Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Somessa hänet tunnetaan nimellä @pastorimaikki.

Marjut Mulari, Usko tai älä. Mitä kristinuskosta kannattaa tietää ja miksi. Kirjapaja 2024. 159 s. ISBN 978-952-354-879-4. Kl 20.2. Ilmestyy huhtikuussa 2024.

