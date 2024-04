Tuhat kuorolaista vaikuttaa laulamalla suurkonsertissa: luonnon tuhoaminen rikokseksi kansainväliseen lainsäädäntöön

Luonnon laajamittainen tuhoaminen tulee saada kriminalisoitua kansainvälisesti. Ainutlaatuinen suurkuorokonsertti Musiikkitalossa 27.4.2024 klo 18 kokoaa taideyhteisön vaikuttamaan asian hyväksi.

Maailmasta puuttuvat kansainväliset lait, joilla rajoitetaan luonnon vakavaa tuhoamista. Luonnontuhonnasta (ecocide) halutaan kansainvälinen rikos Kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC). Lain tarkoituksena on kriminalisoida vakavien ja laajamittaisten tai pitkäaikaisten ympäristövahinkojen aiheuttaminen. Näitä voivat olla esimerkiksi öljyvuodot, kemiallisten aineiden aiheuttamat tuhot ja systemaattinen muovilla saastutus.

Uudenlainen taiteellinen kansalaisvaikuttamisen muoto kokoaa tuhat kuorolaista esittämään aiheesta sävelletyn 15 laulun kokonaisuuden Helsingin Musiikkitalossa lauantaina 27. huhtikuuta klo 18. Eri maista tulevien säveltäjien yhteistyönä tehty rytmimusiikin kokonaisuus nuotteineen ja harjoitusohjeineen tarjotaan ilmaiseksi kuorojen ja yhteisöjen käyttöön maailmanlaajuisesti.

Ainutlaatuista konserttia seuraa välittömästi samassa konserttisalissa paneelikeskustelu, johon osallistuvat mm. Stop Ecocide International -kansanliikkeen perustaja ja toimitusjohtaja Jojo Mehta ja europarlamentaarikko Ville Niinistö. Kansainvälistä Choirs for Ecocide Law -kuoroprojektia suojelee presidentti Tarja Halonen, ja se on osa laajempaa, kansainvälistä Stop Ecocide International -kansalaisliikettä.

Suurkuoroprojekti Suomesta maailmanlaajuiseen levitykseen

”Haluamme tarjota kuorolaulajille ympäri maailmaa taiteellisen kansalaisvaikuttamisen välineen, jolla voi vaikuttaa omaan yhteisöön ja kansainväliseen lainsäädäntöön myönteisellä tavalla”, Let’s change the rules – Choirs for Ecocide Law -konsertin taiteellisen ydintyöryhmän kansainvälisesti tunnettu kuoronjohtaja Merzi Rajala ja kuoronjohtaja Kirsi Kaunismäki-Suhonen sanovat.

“Musiikilla ja taiteella on kyky saavuttaa mielemme ja tunteemme sekä puhutella kokonaisvaltaisesti. Yhdistämällä taiteen, luonnonsuojelun, kansalaisvaikuttamisen ja lainsäädännön voimme yhdessä saavuttaa maailmanlaajuisestikin suuria asioita. Konserttikokonaisuutta suunnitellaan ja harjoitellaan jo yli 12 maassa”, Rajala ja Kaunismäki-Suhonen jatkavat.

Heidän johdollaan konsertissa esiintyy tuhat laulajaa: suurkuoro, kuusi solistisiin osiin kutsuttua Suomen kärkikaartiin kuuluvaa kuoroa: Grex Musicus, Higher Ground Vocals, Musta Lammas, Philomela, Tampereen Ihankaikkinen Kuninkaallinen Tuomiokuoro ja Vaskivuoren lukion kamarikuoro sekä lauluyhtye Flok. Yksi solisteista on Essi Wuorela Rajaton lauluyhtyeestä.

Vantaan Vaskivuoren lukion kamarikuoron laulaja Manja Puhakainen kokee myös asian tärkeäksi: ”Toivon sydämeni pohjasta, että musiikin voimalla voimme vahvistaa luonnon hätähuutoa. Luonnontuhontaa estävää lakia tulee edistää nyt - myöhemmin se on myöhäistä. On tärkeää, että saamme mallin siitä, miten taiteella voi pyrkiä muuttamaan maailmaa. Toivottavasti inspiroimme taitelijoita, myös muissa maissa, toimimaan luonnon hyväksi. Luonnon tuhoaminen on rikos!”

Kaikki säveltäjät, sanoittajat, esiintyjät ja lukuisat työryhmien jäsenet ovat lahjoittaneet työpanoksensa Choirs for Ecocide Law -projektiin. Suomessa Stop Ecocide -kampanjaa edustaa Ecocide Law Finland. Konsertin mahdollinen tuotto lahjoitetaan Stop Ecocide Foundation -säätiölle.

Kuoroprojektin yhteistyökumppaneita ovat Sibelius-Akatemia mukaan lukien koko Taideyliopisto, Taike, European Choral Association, ChoirMate Oy, Ekosäätiö, WWF-Suomi, Martat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Siemenpuu-säätiö, Suomen ilmastovanhemmat, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Natur och miljö, Maailman kuvalehti, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö ja Demla.

Kansainvälinen Ecocide Law -kansanliike perustettiin vuonna 2017, ja se toimii yli 40 maassa.

Tervetuloa tilaisuuteen - ilmoittautumiset viimeistään 24.4.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita konserttiin ja sitä seuraavaan paneelikeskusteluun. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään ke 24.4. osoitteeseen kirsi@choirsforecocidelaw.earth

Stop Ecocide International

www.stopecocide.earth

www.stopecocide.earth/choirs



Ecocide Law Finland

https://www.stopecocide.earth/



Choirs For Ecocide Law 27.4.24 – Ecocide Law Finland



Musiikkitalon konsertti-ilmoitus





Lisätietoja ja haastattelupyynnöt



Kuoroesitys, taiteellinen osuus

Merzi Rajala, Choirs for Ecocide Law taiteellinen johtaja, hankkeen käynnistäjä, taiteilija, kuoronjohtaja ja Sibelius-Akatemian lehtori

puh. +358 50 406 4887

merja.rajala@uniarts.fi

Kuoroesitys, koko Suomen laulajien ja hankkeen yhteistyökumppanien koordinointi

Kirsi Kaunismäki-Suhonen, Choirs for Ecocide Law tuottaja, hankkeen käynnistäjä, kuoronjohtaja ja pedagogi

+ 358 40 960 0430

kirsi@choirsforecocidelaw.earth

Ecocide Law -lakikampanja Suomessa

Raila Knuuttila, kampanjan vetäjä ja perustaja

+358 40 738 6486

info@ecocidelawfinland.org

Kansainvälinen Stop Ecocide International -verkosto

Jojo Mehta, toimitusjohtaja ja perustaja



Mehtan haastattelupyynnöt Raila Knuuttilan kautta (040 738 6486). Jojo Mehtaa on mahdollista tavata avoimessa yleisötilaisuudessa 27.4. klo 11-13 Musiikkitalon aulatilan kahvilassa.

Nuori konserttiin osallistuva kuorolainen

Manja Puhakainen

Vantaan Vaskivuoren lukion kamarikuoron laulaja, kevään ylioppilas

puh. 044 237 7808

Some-kanavat



#ChoirsForEcocideLaw #StopEcocide #EcocideLawFinland

Taustatietoa

Ecocide tarkoittaa ekosysteemien massatuhoa ja vakavia luonnonhaittoja. Ecocide-lainsäädännön tarkoituksena on tuoda kansainvälisen rikoslain piiriin vakavien ja laajamittaisten tai pitkäaikaisten ympäristöhaittojen aiheuttaminen. Lain voima on ennaltaehkäisevyydessä ja sen katsotaan voivan rajoittaa voimakkaasti esimerkiksi öljyvuotoja, kemiallisia katastrofeja ja massiivista muovisaastutusta. Luonnontuhonnan kriminalisoiminen tukee myös kaikkia muita luonnonsuojelulakeja ja -keinoja, sen luodessa huomattavasti vahvemmat rajat ja pelotteen koskien henkilökohtaista rikosvastuuta.

Luonnontuhonta = vakava luontoa tuhoava rikos