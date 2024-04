Marko Saloranta jatkaa Helmareiden päävalmentajana vuoteen 2026

Palloliitto ja Saloranta, 52, ovat solmineet jatkosopimuksen, joka kestää vuoden 2026 loppuun sisältäen option vuoden 2027 arvokisoista. Uudella sopimuskaudella Saloranta johdattaa Helmarit siis käynnissä olevien EM-karsintojen lisäksi seuraaviin MM-karsintoihin ja mahdolliseen MM-lopputurnaukseen 2027.

Uusi sopimus astuu voimaan heti.

- On aina kunnia-asia edustaa omaa maataan – on se sitten pelaajana tai valmentajana. A-maajoukkueen valmentaminen on minulle merkittävää, ja siksi olen nöyrin mielin ja kiitollinen siitä, että minuun luotetaan, Saloranta kuvailee ja jatkaa.

- Olemme päässeet Helmareiden kanssa hienoon alkuun. Pelaajisto on muuttunut ja pelaamista olemme muuttaneet paljonkin. Olemme hyvin tällä matkalla ja on hienoa saada sille jatkoa ja tietynlainen rauha, sillä paljon on vielä tehtävää.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti iloitsee siitä, että Salorannan aloittama työ Helmareissa saa ansaitun jatkon.

- Saloranta on johtanut vakuuttavasti Helmareiden joukkueen hallittua ja tasapainoista uudistamista. Hän on tehnyt ison muutoksen joukkueeseen ja johtanut joukkueen myös erinomaisiin tuloksiin. Haluamme antaa Salorannalle työrauhan jatkaa joukkueen uudistamista ja pelin kehittämistä.

- Uskomme Salorannan prosessiin, hän on antanut vahvat näytöt menestymisen mahdollisuuksista, ja hänen motivaationsa jatkaa työtä on äärimmäisen korkealla. Kuten upea voitto Italiasta EM-karsinnan kotiavauksessa näytti, Helmarit osoittaa Salorannan johdolla laajoja yleisöjä inspiroivaa kunnianhimon, rohkeuden ja kehittymisen tahtoa joukkueena, Lahti perustelee.

Tähtäimessä kansainvälinen menestys

Salorannan kausi Helmareiden päävalmentajana alkoi jo kesän 2022 EM-lopputurnauksen jälkeen, kun hän otti väliaikaisen vetovastuun A-maajoukkueesta ja korvasi tuolloin tehtävässä lopettaneen Anna Signeulin. Virallisesti Saloranta kiinnitettiin Suomen päävalmentajaksi vuoden 2023 tammikuussa kaksivuotisella sopimuksella, jossa oli optio vuoden 2025 EM-lopputurnauksesta.

Tuo ajanjakso on tähän mennessä sisältänyt lohkovoiton UEFA Nations Leaguessa, joka viime vuoden lopulla johti nousuun B-liigasta A-liigaan ja sen myötä Euroopan 16 parhaan maan joukkoon karsintajärjestelmässä.

Näistä asetelmista maajoukkue avasi EM-karsinnat Salorannan johdolla vastikään huhtikuussa. Avausottelun Norjaa vastaan Suomi hävisi vieraskentällä luvuin 0–4, mutta neljä päivää myöhemmin joukkue kaatoi Italian 2–1-lukemin viisituhatpäisen kotiyleisön edessä. Kesäkuussa vastaan asettuu lohkovastustajista vaikeimmaksi ennakoitu Hollanti.

Vaikka Helmarit on Salorannan mukaan käynyt läpi isojakin muutoksia pelaajiston ja pelitavan osalta, on joukkue lyhyen ajan sisällä osoittanut toivottua ja tarvittavaa kykyä kilpailla myös Euroopan kärkimaita vastaan.

- Meidän tulee olla valmiita siten, että pelaamme itsemme EM-lopputurnaukseen 2025. Olemme koko ajan tähdänneet siihen, ettemme ole siellä vain osallistumassa vaan myös voittamassa jalkapallopelejä, Saloranta tähdentää.

Menestyksen lisäksi Saloranta pitää tärkeänä sitä, minkälaista jalkapallokulttuuria Helmarit rakentaa Suomessa. Maajoukkueen pelaajat ovat hänen mukaansa ennen kaikkea hyviä jalkapalloilijoita, mutta myös loistavia esikuvia.

- Kaikki eivät aina mieti tuloksen taakse, että mitä hyvää siellä on. Norja-pelin kurjan tuloksen jälkeen oli hienoa, että saimme yli 5 000 katsojaa Bolt Arenalle Italiaa vastaan ja nousimme tappioasemasta voittoon, Saloranta sanoo.

- Uskon, että tuo on se, mitä ihmiset arvostavat ja haluavat nähdä. Kenellekään ei jäänyt tiistaina epäselväksi, miten joukkue osaa pelata, mikä on Helmareiden luonne ja etteikö jokainen pelaaja jättänyt kentälle kaikkensa.

Salorannan jälki Helmareiden johdossa on ollut vakuuttavaa peliesitysten osalta, joten neuvottelut jatkosopimuksesta käynnistyivät osapuolten välillä hyvissä ajoin.

Kuva: Jyri Sulander / SPL

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi