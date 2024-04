Diabeteslääke voi tehostaa immuunipuolustuksen taistelua rintasyöpää vastaan

Metformiini on yleinen tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytetty lääke. Viime vuosina tutkimuksissa on saatu viitteitä lääkkeen mahdollisista syöpää ehkäisevistä vaikutuksista. Helsingin yliopiston juuri julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että metformiini aktivoi elimistön immuunisoluja. Vaikutus todettiin erityisesti niin sanotuissa dendriittisissä soluissa, jotka tehokkaimmin auttavat puolustusjärjestelmää tunnistamaan syöpäsolut elimistölle vieraina soluina.

– Tutkimuksessamme selvisi, että metformiini vaikutti dendriittisten solujen aineenvaihduntaan siten, että niistä tuli aktiivisia ja ne tehostivat puolustusreaktiota syöpäsoluja vastaan, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Rita Turpin kertoo.

Tämän vaikutuksen tunnistaminen voi auttaa kehittämään syöpää vastaan hoitomuotoja, jotka perustuisivat metformiinin ja elimistön immuunijärjestelmää aktivoivien mekanismien yhteisvaikutukseen.

Uusia aseita immuunipuolustukselle?

Tutkijat selvittivät metformiinin vaikutuksia tutkimalla potilaiden rintasyöpäkudosnäytteitä, jotka sisälsivät eläviä syöpäsoluja ja niihin tunkeutuneita immuunisoluja. Tutkimuksessa käytetyt elävät kudosviljelmät eli syövän eksplanttiviljelmät näyttävät samanaikaisesti, mitä syöpälääkkeet tekevät syöpäsoluille ja toisaalta, mitä ne tekevät syöpäkudoksen läpäisseille immuunisoluille.

Tutkimusryhmän johtaja Juha Klefström pitää tutkimusta käänteentekevänä.

– Tutkimuksemme osoittaa, että potilailta saaduista elävistä kasvainnäytteistä on mahdollista saada paljon uutta tietoa siitä, miten syöpälääkkeet vaikuttavat kasvaimeen tunkeutuneisiin immuunisoluihin, hän sanoo.

Klefströmin mukaan syövän eksplanttiviljelmien avulla voidaan etsiä lääkkeitä, jotka tappavat syöpäsoluja mutta jättävät immuunisolut vahingoittumattomiksi. Tai niiden avulla voidaan löytää riskittömiä lääkkeitä, kuten metformiinia, jotka auttavat immuunisoluja aktivoitumaan ja puolustautumaan syöpää vastaan.

Tutkimuksen tekeminen ei olisi mahdollista ilman rintasyöpäpotilaita, jotka lahjoittavat kasvainnäytteitään tutkimukseen.

– Olemme todella kiitollisia kaikille tutkimukseen osallistuneille potilaille heidän korvaamattoman arvokkaasta panoksestaan syöpätutkimuksen edistämisessä, Klefström sanoo.

Artikkeli: Turpin R, Liu R, Munne PM, et alRespiratory complex I regulates dendritic cell maturation in explant model of human tumor immune microenvironmentJournal for ImmunoTherapy of Cancer 2024;12:e008053. doi: 10.1136/jitc-2023-008053

Lisätietoja

Juha Klefström, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto, Suomen Syöpäinstituutin tutkimusprofessori

juha.klefstrom@helsinki.fi

p. 044-3773876