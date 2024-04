Katufiesta villitsee ja valtaa Lamminrahkan 11.5.

Aamupäivällä lapsia ilahduttamassa ovat ihanat Mimi ja Kuku, jotka jakavat esitysten jälkeen sankaripasseja ja haleja. Iltapäivällä lavalla rokkaa Kormus ja tämän jälkeen lauteille nousee vielä ysärisuosikki Movetron. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Ilmaisia ämpäreitä ja menoa ja meininkiä

Katufiestan ohjelmassa on luvassa tuttuun tapaan paljon maksutonta ohjelmaa, menoa ja meininkiä koko perheelle. Taikahile taikoo ilmaisia glittertatuointeja ja hattaraa kaikille kävijöille, perheen pienimmille on luvassa mm. temppurata ja kuvasuunnistusta. Tapahtumassa pääsee jälleen kokeilemaan kaivuriajoja ja pelailemaan pelitelttaan! Rakennuttajakujalla on mahdollista tutustua alueen asuntotarjontaan ja nälkäisille löytyy kattava ruokavalikoima ruoka-alueelta. Tänä vuonna paikalle kurvaa myös Nordic Gourmetin Food truck. Lisäksi Katufiestassa jaetaan 200:lle ensimmäiselle Lamminrahkan ämpäreitä!

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös ensimmäistä kertaa Lamminrahka TrailRun polkujuoksutapahtuma. Tapahtuman lähtöviivalla on jo yli 300 juoksijaa. Lamminrahka on tunnettu hienoista neulaspoluistaan ja maasto on helppoa juosta. Tule mukaan nauttimaan juoksemisesta ja sen jälkeisestä Katufiestasta koko perheen ulkoilutapahtumasta! Lisätietoja: https://www.lamminrahkatrailrun.fi/

Katufiestaa vietetään koulun pihamaalla, torilla sekä sisällä koulurakennuksessa. Pysäköintipaikkoja on rajoitetusti, joten kävijöiden toivotaan saapuvan julkisilla, kävellen tai pyörällä.

Tapahtuman mahdollistavat pääyhteistyökumppanit OP Kangasala ja Tampereen kaupunki sekä muut yhteistyökumppanit: Aito Säästöpankki, Joo kodit, Mangrove, T2H, Asuntosäätiö, Hartela, Kodix, Kangasalan Sanomat, Destaclean, K-auto, CM Linnainmaa sekä K-rauta Kaukajärvi. Tapahtuman järjestää Kangasalan kaupunki.

Lamminrahkan Katufiestan ohjelma:

10-10.30 Mimi ja Kuku lavalla

11-11.30 Mimi ja Kuku lavalla

10-15 Tampere United: peliteltta

10-15 Taikahileen maksuttomia glittertatuointeja koululla

10-15 Ilmaista hattaraa kävijöille koululla

10-15 Kirjastoauto Konsta kurvaa paikalle:

lapsille satuhahmopolku ja aikuisille kirjaston lainattavien liikuntavälineiden esittelyä ja testausta

10-15 Keppihevosrata

10-15 Sään salliessa maksutonta vaahtokarkkien grillausta sekä grillimaistiaisia

10-15 Maarakennus T. Haaviston kaivurikoeajoja

10-15 Päiväkodin pihalla kuvasuunnistus ja herkkupalkinnot

10-15 Liikuntapalveluiden temppurata pienten lasten tilassa

13-13.45 Kormus

14-15 Movetron

Tapahtuman lisätiedot: http://lamminrahka.fi/katufiesta