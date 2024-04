Rauhanvälitysjärjestö CMI:stä kertova uutuuskirja on ainutlaatuinen kurkistus Martti Ahtisaaren elämäntyöhön sekä rauhanvälityksen kulissien taakse

Näin syntyy rauha -uutuuskirja pureutuu suomalaisen CMI:n työhön maailman vaikeimmissa konflikteissa Ukrainasta Acehiin ja kertoo rauhanprosesseista niihin osallistuneiden silmin. Kirjaan on haastateltu kansainvälisiä vaikuttajia, kuten presidentti Alexander Stubbia ja Britannian entistä pääministeriä Tony Blairia.

Rauhannobelisti Martti Ahtisaaren (1937–2023) perustama CMI on kasvanut kahdessa vuosikymmenessä muutaman hengen toimistosta yhdeksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä.

Se on Ahtisaaren elämäntyön tärkein perintö ja poikkeuksellinen esimerkki suomalaisesta osaamisesta, jolla on globaali vaikutus.

Teos lisää ymmärrystä keinoista, joilla voidaan ehkäistä ja ratkaista konflikteja tässä epävakaassa maailmantilanteessa.

Katri Merikallio (s. 1961) on tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla palkittu entinen pitkäaikainen Suomen Kuvalehden toimittaja. Antti Ämmälä (s. 1980) on CMI:n viestintäpäällikkö, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa Helsingin Sanomissa ja Ylellä.

“Jos me teemme työtä yhdessä, me löydämme ratkaisuja. Meidän ei tule hyväksyä mitään tekosyitä niiltä, joilla on valta. Sillä rauha on tahdon asia.”

– Martti Ahtisaari Nobel-puheessaan

Näin syntyy rauha ilmestyy painettuna ja e-kirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 17.4.2024.

KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Lämpimästi tervetuloa Näin syntyy rauha -kirjan julkaisutilaisuuteen, joka pidetään maanantaina 22.4. Otavalla. Tilaisuuden avaa Marko Ahtisaari ja kirjalijoita haastattelee Arto Nyberg. Tervetuloa!

Missä: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki

Milloin: maanantaina 22.4. klo 15–16.30

Ohjelma: Tilaisuuden avaa CMI:n hallituksen puheenjohtaja Marko Ahtisaari. Tämän jälkeen toimittaja Arto Nyberg haastattelee Katri Merikalliota ja Antti Ämmälää. Kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/e/V2VsHWYD9x

(tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi )