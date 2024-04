Nokian perintö ja N-Gage esillä Vapriikin tapahtumapäivässä

Ohjelma:

Klo 15 Opastus Fantastinen floppi -näyttelyyn

Tutkija Niklas Nylundin opastuksella perehdytään 2000-luvun alun Nokian tavoitteisiin matkapuhelinmarkkinoilla ja N-Gagen osuuteen suomalaisessa mobiilipeliosaamisessa.

Klo 16–16.15 Tapahtuman avaa Timo Suhonen

Timo Suhonen on edistänyt merkittävästi Nokian N-Gagen tarinan tallentamista museon kokoelmiin ja näyttelyyn.



Klo 16.15–16.45 Heikki Jungman, Nokian salaiset peliprojektit

Millaista pelinkehitystä Nokialla tehtiin kulissien takana? Tutkija Heikki Jungman esittelee Nokian rahoittamia pelinkehitysprojekteja Doomista Larryyn, jotka eivät koskaan sellaisenaan päätyneet kuluttajien luureihin.

Klo 17-17.45 Petri Lankoski: The Songs of the North: Pokemon Go of the early 2000s made for the Nokia N-Gage. Luento on englanniksi.

Petri Lankoski luennoi Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion kehittämästä Pohjoisen laulut/The Songs of the North -pelistä. N-Gagella pelattava Pohjoisen laulut-peli muutti Tampereen myyttiseksi henkimaailmaksi ja kaupungilla kävelleiden pelaajien puhelimet noitarummuiksi. Pohjoisen lauluissa kokeiltiin jo tuolloin 2003 lisätyn todellisuuden ja paikkatietoisuuden elementtejä. Taiteen tohtori Petri Lankoski toimii Södertörnin yliopiston dosenttina.

Klo 18–19.15 Paneeli: Mitä jos N-Gage olisikin onnistunut — minkälainen suomalainen peliteollisuus olisi nyt? Paneelin vetää toimittaja Jukka O. Kauppinen ja panelisteina ovat Olli Sotamaa, professori, pelikulttuurien tutkimus, Tampereen yliopisto, Suvi Latva, Neogames Finland ry, Jussi-Petteri Kemppainen, principal VFX artist, Remedy ja Annakaisa Kultima, yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

Klo 19.30–19.45 N-Gage-kilpailu