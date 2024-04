Ukrainalaisia muutti laajasti Satakunnan kuntiin viime vuoden aikana

Satakunnassa työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna – eniten nousua nuorten työttömyydessä 20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömyyden kasvua on ollut Satakunnassa toistaiseksi lähinnä rakentamisen ja teollisuuden ammattialoilla. Määrällisesti eniten on kasvanut toisen asteen koulutuksen saaneiden työttömien ja työttömien miesten määrä. Suhteellisesti eniten nousua on kuitenkin ollut nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyydessä.