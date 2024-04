Eurooppa on kotisi -EU-vaalikiertue rantautuu Tampereelle 8.5.2024

Tampereella lavalla tentattavana nähdään Minna Minkkinen (vas.), Ville Merinen (sd.), Henna Virkkunen (kok.), Joonas Soukkio (kesk.), Perttu Jussila (vihr.), Wilhelm von Nandelstadh (rkp.), Eija-Riitta Korhola (kd.) sekä Joonas Kiviranta (ps.). Tenttaajina toimivat Yle Tampereen Riika Raitio ja Katri Tapola. Voit myös seurata tapahtumaa suorana Yle Areenasta.

Paneelikeskustelu järjestetään Tampere-talon 3. kerroksessa Maestro-tilassa kello 15.30-17.00. Lisäksi kolmannesta kerroksesta Maestro-tilaa vastapäätä löytyy vaalitori, jossa pääsee tutustumaan eduskuntapuolueiden kampanjoijiin ja ehdokkaisiin sekä järjestöjen edustajiin. Luvassa vaalitorilla on myös kahvitusta. Vaalitorilla voit vierailla klo 15.00 alkaen.

Paneelikeskustelussa pureudutaan teemoihin, jotka ovat olennaisia kaikille Euroopan kaupungeille ja kunnille. Luvassa on keskustelua siitä, miten voimme yhdessä luoda parhaita mahdollisia olosuhteita kaupunkien ja kuntien asukkaille, säilyttää alueidemme kilpailukyky ja vastata globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon ja väestön ikääntymiseen. Lisäksi paneelissa pohditaan kaupunkien välistä kilpailua osaavasta työvoimasta ja investoinneista, sekä EU:n roolia näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Huomioithan, että paikkoja on rajoitetusti, joten saavuthan ajoissa paikalle. Muista myös ilmoittautua ja tilata muistutukset Facebook-tapahtumaan tästä linkistä.

Tampereen tapahtuman järjestävät Eurooppalainen Suomi ry, Kuntaliitto ry, Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ja Tampereen kaupunki yhteistyössä Yle Tampereen kanssa.

Eurooppa on kotisi -kiertueen järjestää Eurooppalainen Suomi ry. Eurooppa on kotisi -hanketta on tuettu valtioneuvoston kanslian myöntämistä valtionavuista kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen.