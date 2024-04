Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen apuvälinepalvelut vastaavat sairaalasta kotiutuvan asiakkaan perusapuvälineistä 1.5. alkaen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on vastuussa asiakkaiden perustason lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä. HUSin Porvoon sairaala lainaa edelleen asiakkaalle hoidolliset, välittömästi toimenpiteen jälkeen tarvittavat tuet tai esimerkiksi päivystyksellisesti tarvittavat kyynärsauvat.

Perusapuvälineet jatkossa hyvinvointialueen apuvälinepisteistä

Perusapuvälineet noudetaan jatkossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen apuvälinepisteistä. Perustason apuvälineitä ovat esimerkiksi rollaattori, kuljetuspyörätuoli, suihkutuoli tai wc-koroke. Polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet kuuluvat perusapuvälineisiin.

Itä-Uudellamaalla on ollut käytössä järjestely, jossa myös Porvoon sairaala on voinut luovuttaa apuvälineitä asiakkaalle kotiutumisen yhteydessä. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa asiakkaalle on myönnetty apuvälineitä kahdesta eri paikasta ja apuvälineet on voitu palauttaa väärään paikkaan.

Porvoon sairaala tai Itä-Uudenmaan apuvälinepalvelut ohjeistaa asiakasta apuvälineiden mahdollisesta tarpeesta ja noutamisesta ennen operaatiota. Myös osastojaksolla apuvälineiden tarve arvioidaan ennen kotiutumista. Kotiutumisesta vastaava työntekijä on yhteydessä asiakkaan kotikunnan apuvälinepalveluihin tai ohjeistaa asiakasta tai tämän läheistä yhteydenotossa. Sujuvan kotiutumisen varmistamiseksi apuvälinepalveluihin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin.

Apuvälinepalveluiden yhteystiedot ja soittoajat

Porvoon apuvälinepalvelut

019 5600 412

ma–ti, to–pe klo 8.30–10 ja ke klo 13–14.30

Askolinintie 1 C, 4. krs

06100 Porvoo

Sipoon apuvälinepalvelut

050 5222 799

ma, ti, to, pe klo 8–9. Muina aikoina vastaaja. Soitamme takaisin.

Jussaksentie 14, pohjakerros

04130 Sipoo

Loviisan ja Lapinjärven apuvälinepalvelut

044 4555 301

ma–pe klo 8–8.30 ja klo 12–13

Öhmaninkatu 4, C1 ulko-ovi

07900 Loviisa

Askolan apuvälinepalvelut

040 7109 213

ma–pe klo 11.30–12.30

Mäntyrinteentie 4

07500 Askola

Pukkila/Myrskylä: hyvinvointikeskus Onni

044 4505 008

ma–pe klo 12–13

Onnintie 3

07560 Pukkila