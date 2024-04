Rinnekotien kehitysvammaisten palvelut uudistuvat pääkaupunkiseudulla

Rinnekodit Maurinkoti avautuu toukokuussa 2024 kauniisiin merenrantamaisemiin Helsingin Herttoniemeen ja Rinnekodit Kielomäki lokakuussa 2024 Espoon Lakistoon rauhalliselle, luonnonläheiselle paikalle.

”Kehitysvammapalveluillemme on suuri kysyntä ja nämä uudet avaukset ovat tärkeä osa strategiamme mukaista palveluverkoston uudistamista. Uskon, että sekä asukkaat että työntekijät viihtyvät näissä moderneissa, uusissa tiloissa”, sanoo palveluliiketoimintajohtaja Veli-Pekka Karri.

Viihtyisyyttä merenrantamaisemissa

Rinnekodit Maurinkoti tarjoaa kodin 35 kehitysvammaiselle aikuiselle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea. Kauniit tilat sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien päässä luonnon läheisissä merenrantamaisemissa, mutta kuitenkin palveluiden läheisyydessä. Modernit tilat täyttävät nykyaikaiset asumisvaatimukset ja ovat esteettömät.

”Uuden yksikön avaaminen on inspiroivaa, sillä se tarjoaa hienon mahdollisuuden luoda uutta yhteisöä yhteistyössä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa. Lähipalvelujen monipuolisuus ja hyvät kulkuyhteydet moneen suuntaan mahdollistavat asiakkaille entistä aktiivisemman elämän”, kertoo palvelualuejohtaja Anne Heikkala uudesta yksiköstä.

Suunnitteluprosessissa mukana asukkaat ja työntekijät

Kielomäen yksikkö täydentää kehitysvammaisten asumispalveluita Espoon Lakistossa. Se tarjoaa kodin 20 asiakkaalle, joilla voi olla laaja-alaista psyykkisen tuen tarvetta, käyttäytymisen erityispiirteitä tai kriisiytynyt elämäntilanne.

Uuden yksikön suunnittelussa on kuunneltu sinne muuttavien asiakkaiden ja työntekijöiden toiveita ja asiantuntijuutta, jotta tilat ja kodit ovat jokaiselle mieluisat ja tukevat monenlaista toimintaa. Viihtyvyyttä yksikköön tuovat atriumpiha ja viherhuoneet. Alueena Lakisto on ihanteellinen rauhallisuutensa, turvallisuutensa ja luonnonläheisyytensä vuoksi. Lisäksi se tarjoaa esteettömiä ulkoiluaktiviteetteja, muun muassa luontopolun, grillialueen sekä frisbee-radan.

”Lakiston alue on pitkään tarjonnut turvallisen ja virikkeellisen sijainnin kehitysvammapalveluille. Kielomäen rakennusprojekti on innostava, sillä on hienoa saada alueelle jotain aivan uutta. Projektissa on kuunneltu sekä työntekijöitämme että asiakkaitamme, mikä on tärkeää, sillä pyrimme lisäämään heidän osallisuuttaan kaikessa mahdollisessa toiminnassa”, summaa projektia luotsaava palvelualuejohtaja Mirikle Nousiainen.

Lisätiedot: Mirikle Nousiainen, puh. 040 480 7053, mirikle.nousiainen@rinnekodit.fi ja Anne Heikkala, puh. 050 442 1660, anne.heikkala@rinnekodit.fi