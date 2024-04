Tulvahuippua ennustetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläisille joille viikonlopulle. Kalajoessa on vielä paljon jäitä paikallaan kovasta virtaamasta huolimatta. Koskien alapuolisissa paikoissa on jääkasaumia. Alavieskan keskustaan 11.4. muodostunut jääpato on edelleen paikallaan, ja veden pinta on pysynyt viime tunteina samana. Jääpadon liikettä seurataan. Padon muodostumiseen alemmas suvantoon on varauduttu.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa varautumisen tärkeyttä kiinteistöjen tulvasuojauksessa. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on itse varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Hyvissä ajoin varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti.

Lestijoki, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Pattijoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kuivajoki

