Tarinallinen tietokirja avaa oven ihmisten ja luonnon kohtaamispaikoille

Muusikko Kimmo Ojalan runot viihdyttävät koko perhettä 18.3.2024 09:30:00 EET | Tiedote

Kimmo Ojalan esikoisrunokokoelma Yrjö Ärjylän herkimmät on hauska runoteos lapsille ja koko perheelle. Ojala soittaa päätyökseen Orffit-lastenmusiikkiorkesterissa. Hän on tehnyt sanoituksia myös muille artisteille, kirjoittanut näytelmäkäsikirjoituksia ja julkaissut musiikkia. Teoksen on kuvittanut Jussi Jääskeläinen.