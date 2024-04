Petri Rinne Sastamalasta ehdolle eurovaaleihin

Keskusta on asettanut eurovaaliehdokkaaksi Petri Rinteen Pirkanmaalta. Rinne on 49-vuotias metsänhoitaja (MMM) Sastamalan Kärppälästä. Tällä hetkellä hän toimii EU-osarahoitteisen kehittämisyhdistys Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtajana.

Rinteellä on runsas kokemus EU:n hanketoiminnasta kansainväliseltä ja valtakunnalliselta tasolta. Hän on toiminut mm. hallituksen puheenjohtajana EU:n n Leader-kehittämisyhdistysten kattojärjestön ELARDissa, joka edustaa noin 3000 EU:n maaseutualueen alhaalta ylöspäin -kehittämistä EU:n eri toimielimissä. Vuosina 2016-2021 hän toimi Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Satafood ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Rinne toimii myös Euroopan maaseutuverkoston ja Euroopan meri- ja kalatalousverkoston asiantuntijana erilaisissa toimeksiannoissa. Rinne on julkaissut oppaita EU:n Leader-toimintatavan levittämisestä uusille alueille ja politiikkalohkoille sekä esitelmöinyt aiheesta viidellä eri mantereella, mm. Euroopan ja Yhdysvaltojen yliopistoissa.

- Vahvuuteni ovat yhdistelmä suomalaista maaseutuihmistä, laajaa kansainvälistä kokemusta sekä kattavia kansainvälisiä verkostoja, joita olen rakentanut 25v työuran aikana. Olen tottunut vaikuttamaan Brysselissä Suomelle tärkeiden asioiden puolesta, esimerkiksi viime syksyllä komissio uhatessa kieltää silakanpyynnin Itämereltä.

- Minulle vaikuttava politiikka on asiamme ajamista muiden kanssa neuvotellen ja yhteensovittaen. Yksin ja laidalta on vaikea saada tahtoaan läpi, on parempi toimia keskeltä ja muiden kanssa yhdessä.

Rinne tähyää Euroopan Parlamenttiin ihmiset ja asiat tuntevana vaikuttajana, jolla on vahvat näytöt sekä pitkä käytännön kokemus EU:n politiikasta ja toiminnasta. Rinne uskoo EU:n mahdollisuuksiin, mutta näkee nykykehityksen uhkaavana niin byrokratian kasvamisen kuin markkinoiden vääristymisenkin näkökulmasta.





- Minulla on Suomen EU-jäsenyyden mittainen kokemus käytännön EU-yhteistyöstä ja siitä, miten hyviä tuloksia EU:n tuella voidaan saada aikaiseksi maakunnissa ja maaseudulla. EU voi olla vahva kehittämisen kumppani tai sen jarru.

- EU:n on uudistuttava turvatakseen olemassaolonsa. Meidän on palautettava usko ja innostus EU:hun, ennen kuin se uppoaa byrokratian suohon.

- Esimerkiksi Unionin yhteinen maatalouspolitiikka byrokratisoituu entisestään. Eri puolilla Eurooppaa järjestetyt traktorimarssit ovat oikeutettuja, kysymys on toimeentulosta, ruokaturvasta ja vastuullisuudesta, Rinne sanoo.

- Eurooppalaisella ruoalla ja luonnonvara-alalla on korkeat standardit sekä tuotantokustannukset. Halpatuonnilla ulkoistamme ympäristöongelmat muille mantereille ja saatamme tuottajamme pulaan. Kaupan ja sisämarkkinoiden vastuullinen kehitys on meihin kaikkiin vaikuttava asia, joka on vahvasti työlistallani.

Keskusta on nyt nimennyt 16 ehdokasta. Lisätietoja: https://keskusta.fi/keskusta-europarlamenttivaaleissa/

Lisätietoja: Petri Rinne, Puh. 040 555 3232