Anna Pekkarinen on vuoden 2024 sosiaalialan asiantuntija

Kehysriihestä raju isku sosiaalialalle 16.4.2024 19:15:38 EEST | Tiedote

Hallitus on ehdottanut kehysriihessä yllättäen muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölain sisältöön ja aikatauluun, vaikka STM:ssä on vasta aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölait yhdistävä uudistus hallitusohjelman mukaisesti. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2026.