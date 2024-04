Sota Sudanissa kestänyt vuoden: Lääkärit Ilman Rajoja vaatii välitöntä humanitaarisen avun lisäämistä

Vuosi sitten alkanut sota Sudanin armeijan (SAF) ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä vaarantaa miljoonien ihmisten hengen. Humanitaarisen avun turvallinen pääsy Sudaniin on mahdollistettava kiireellisesti.

"Ihmiset Sudanissa kärsivät suunnattomasti, sillä asuinalueilla ja kylissä käydään raskaita taisteluja. Terveydenhuoltojärjestelmä ja peruspalvelut ovat suurelta osin romahtaneet tai tuhoutuneet. Vain 20–30 prosenttia Sudanin terveydenhuoltojärjestelmästä on toiminnassa, joten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus on erittäin rajallista eri puolilla maata", sanoo Jean Stowell, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Sudanin operaation johtaja.

Taistelujen läheisyydessä olevilla alueilla Lääkärit Ilman Rajoja on hoitanut potilaita, jotka ovat loukkaantuneet väkivaltaisuuksissa. Potilailla on sirpalehaavoja, räjähdys- ja ampumavammoja sekä harhaluotien aiheuttamia vammoja.

Huhtikuun 2023 jälkeen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tukemat terveydenhuollon toimipisteet ovat vastaanottaneet yli 22 800 traumapotilasta ja suorittaneet yli 4600 kirurgista toimenpidettä, joista monet liittyvät Khartumissa ja Darfurissa tapahtuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Humanitaarisen avun päästävä kaikkialle Sudaniin

YK:n mukaan yli kahdeksan miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja siirtymään kotiseudultaan useita kertoja. Arviolta puolet maan väestöstä, 25 miljoonaa ihmistä, on humanitaarisen avun tarpeessa.

"Näemme päivittäin potilaiden kuolevan väkivallan aiheuttamiin vammoihin ja lapsia kuolevan aliravitsemukseen. Myös rokotteista on jatkuva puute ja synnyttäjillä on komplikaatioita turvattomissa olosuhteissa tapahtuneiden synnytysten jälkeen. On myös paljon potilaita, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa, ja kroonisia sairauksia sairastavat ihmiset jäävät ilman lääkitystä", Stowell sanoo. "Kaikesta hädästä huolimatta humanitaarinen tyhjiö on erittäin suuri."

Vaikka Lääkärit Ilman Rajoja toimii hyvässä yhteistyössä Sudanin terveysministeriön kanssa, Sudanin hallitus on jatkuvasti ja tarkoituksellisesti estänyt humanitaarisen avun toimittamista erityisesti alueille, jotka eivät ole sen valvonnassa. Hallitus on järjestelmällisesti evännyt humanitaaristen työntekijöiden liikkumiseen tarvittavia lupia ja viisumeita sekä estänyt tarvikkeiden toimittamista rintamalinjojen yli.

"Tällä hetkellä suurin haasteemme on lääkintätarvikkeiden niukkuus. Kirurgiset välineet ovat loppuneet, ja voimme joutua lopettamaan kaiken työn, ellei tarvikkeita saada lisää", sanoo Khartumissa työskentelevä Ibrahim*, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön lääkäri.

Vaikeasti tavoitettavilla alueilla, kuten Darfurissa, Khartumissa tai Al Jazirahissa, Lääkärit Ilman Rajoja on usein ainoa tai yksi harvoista läsnä olevista kansainvälisistä humanitaarisista järjestöistä. Myöskään helpommin saavuttettavilla alueilla apu ei ole riittävää.

Aliravitsemustilanne hälyttävä

Lääkärit Ilman Rajoja on seulonut aliravitsemusta Zamzamin pakolaisleirillä Pohjois-Darfurissa, jossa Maailman ruokaohjelma (WFP) ei ole jakanut elintarvikkeita toukokuun 2023 jälkeen. Lähes neljänneksellä (23 %) lapsista oli akuutti aliravitsemus, seitsemän prosenttia tapauksista oli vakavia. Raskaana olevista ja imettävistä naisista 40 prosenttia sairasti aliravitsemusta. Koko leirillä kuolleisuus on hyvin korkea, 2,5 kuolemantapausta 10 000 ihmistä kohti päivässä.

"Sudanin tilanne oli jo ennen sotaa hyvin hauras, ja nyt se on muuttunut katastrofaaliseksi. Lääkärit Ilman Rajoja on aloittanut hätäavun monilla alueilla, jotka evakuoitiin alun perin huhtikuussa 2023. Emme ole nähneet muiden kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen palaavan näille alueille", sanoo Ozan Agbas, Sudanin hätäapuoperaatioiden johtaja.

”Lääkärit Ilman Rajoja kehottaa sodan osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta, suojaamaan siviilejä ja päästämään humanitaarisen avun kaikille Sudanin alueille”, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

Lääkärit Ilman Rajoja kehottaa myös YK:ta osoittamaan enemmän rohkeutta tämän valtavan kriisin edessä.

”Vaikka toimintaolosuhteet ovatkin vaikeat, toiminnan olisi pitänyt lisääntyä erityisesti niillä alueilla, joille pääsy on mahdollista, ei vähentyä. Kaikkien humanitaaristen toimijoiden ja järjestöjen on kiireesti lisättävä ponnistelujaan”, Konate jatkaa.

*Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi

Lääketieteellistä faktaa Sudanista

Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee ja tukee tällä hetkellä yli 30 terveydenhuoltolaitosta 10 Sudanin osavaltiossa. Järjestö toimii sekä SAF:n että RSF:n hallitsemilla alueilla tarjoten traumahoitoa ja äitiyshuoltoa sekä hoitaen aliravitsemusta muiden terveydenhuoltopalvelujen ohella.

Alla on vain muutamia lääketieteellisiä indikaattoreita, jotka kuvaavat sitä, mitä Lääkärit Ilman Rajoja todistaa niillä alueilla, joille sillä on pääsy: