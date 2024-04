Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 16

Ma 15.4. klo 17

Ilmari Käihkö: Sotilaan päiväkirja (Gaudeamus)

Sotilaan päiväkirja on kaunistelematon kuvaus nuorten sotilaiden etulinjan todellisuudesta Darfurin konfliktiin liittyneessä YK:n rauhanturvaoperaatiossa Tšadissa vuonna 2009. Rauhanturvaajana operaatiossa palvelleen sotatieteilijä Ilmari Käihkön omakohtaiset havainnot neljän kuukauden palvelusjaksolta ja laajat haastattelut yhdistyvät teoksessa sotatieteelliseen tutkimukseen.

Kiiltokuvia maalailevat viralliset korulauseet tuntuvat kaukaisilta, kun arjen toimintaa rasittavat puutteellinen koulutus, johtamisongelmat ja avoimen rasistinen suhtautuminen paikallisiin. Sotilasjoukkonsa kokemusten kautta Käihkö analysoi murroskohtaa, jossa rauhanturvaaminen muuttui sotilaallisemmaksi kriisinhallinnaksi.

Teoksen tarkoituksena on lisätä demokraattista keskustelua aseellisen voiman käytöstä sekä parantaa sotilaallisia valmiuksiamme niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Käihköä haastattelee kirjailija Elina Hirvonen.

Ti 16.4. klo 17.30

Fjodor Dostojevski: Riivaajat (Otava) SUOMENNOKSEN JULKKARIT

Riivaajat kuvaa pikkukaupungissa toimivaa vallankumouksellista solua ja sen jäsenten läheisiä. Kun maailmaa muokkaa mieleisekseen, millaisia keinoja saa käyttää?

Kirjailija katsoo kumousaatteiden syövyttäviin syvyyksiin kärjistämällä perheiden odotuksia ja sukupolvien erimielisyyksiä. Yhteisten viholliskuvien lietsominen saa ihmiset kannattamaan aatteita, joiden sisällöstä he eivät edes ole perillä. Yhteenkuuluvuutta ajetaan karsimalla ihmisten ainutlaatuisuutta.

Dostojevskin klassikko on ajankohtaisempi ja vimmaisempi kuin koskaan Martti Anhavan uutena suomennoksena. Anhavaa haastattelee toimittaja Iida Simes.

Tapahtuma aloittaa Rosebud Sivullisen uuden venäläisten klassikoiden keskustelusarjan.

Ke 17.4. klo 17.30

Tinka Baer: Kadonnut valo (Teos) JULKKARIT

Olet lämpimästi tervetullut juhlistamaan Tinka Baerin Kadonnut valo -lastenkirjan julkaisua!

Kadonnut valo jatkaa Baerin Kaikujat-kirjasarjaa, joka kertoo pienistä maapallolle haaksirikkoutunista avaruusolioista, kaikujista, joilla on valtavan suuri tehtävä: pelastaa maailma täystuholta.

Sarjan ensimmäinen osa, Kohti tuntematonta, ilmestyi viime vuonna.

Uudessa Kadonnut valo -kirjassa kaikujalapset Tauri, Nunki ja Nekkar ovat lähteneet kotilinnastaan myrskyisten tapahtumien seurauksena mukanaan äärimmäisen voimakas vimpain, tarkoitin. Lasten tehtävänä on viedä tarkoitin kaikujien päämajaan. Mutta ennen kuin kolmikko pääsee perille, tarkoitin katoaa – kuten myös Tauri...

Vauhdikkaan seikkailun ohessa kirjassa sivutaan nykyajan ilmiöitä ja käsitellään ystävyyden ja perhesuhteiden ikuisia kysymyksiä.

Kirjan kuvitus on kansainvälisesti tunnetun kuvataiteilijan Mari Kasurisen käsialaa. Tinka Baer tunnetaan journalistina ja tietokirjailijana nimellä Katarina Baer.

To 18.4. klo 17

Anna-Riikka Carlson: Rakas Eeva Kilpi. Nämä juhlat jatkuvat vielä (WSOY)



”Kun lähdin luotasi, jalkani tärisivät. Sanoit, että tämän tapahtuneen jälkeen voit kuolla. Sanoin, että ei ei. Et voi lähteä täältä.”

Rakastetun kirjailijan Eeva Kilven elämästä, elämän rajallisuudesta, kirjallisuuden voimasta sekä rajat ylittävästä ystävyydestä.

Kaikki alkaa siitä, kun kustantaja Anna-Riikka Carlson aloittaa säännölliset vierailut kirjailija Eeva Kilven luona. Alkaa kahden eri sukupolven naisen ystävyys, jonka ylläpitävänä voimana on rakkaus kirjallisuuteen ja elämään. Nämä juhlat jatkuvat vielä kertoo ystävysten sielukkaista kohtaamisista ja Eeva Kilven monivaiheisesta, pitkästä elämästä. Kirjassa palataan Eevalle rakkaisiin paikkoihin, ihmisiin ja elämäntapahtumiin, mutta samalla eletään nykyajassa, maailmassa, joka olisi köyhempi ilman Eeva Kilven poikkeuksellista tuotantoa.

Kilven teokset rakkaudesta, luonnosta ja koti-ikävästä ovat entistä ajankohtaisempia ja ne puhuttelevat kaikenikäisiä. Samalla kun Kilven elämänlanka on ohentunut, hänen teostensa elinvoima on vahvistunut. Eeva Kilven perinnöstä kertovat kaikki ne viestit, joita Anna-Riikka kuljettaa maailman ja Eevan välillä. Haikeankauniisti kirjoitettu kirja on ylistys aidoille kohtaamisille, pakahduttavalle ystävyydelle ja kirjallisuudelle.

”Sinä sanoit, että tämä, mitä tässä tapahtuu, on lahja ja että tässä on jotain pyhää. Ettei tällaista tapahdu ihmisille. Tapahtuu! Sinä tämän kaiken sysäsit liikkeelle, vaikka luulet, että se olen minä. Sanoit, että olen satu. Voiko ystävälle kauniimmin sanoa?”

Anna-Riikka Carlson (s. 1974) on WSOY:n kotimaisen kirjallisuuden kustantaja, joka on toiminut monissa kirja-alan luottamustehtävissä. Hän uskoo, että kirjallisuus vaikuttaa siihen, miten me puhumme toisillemme ja toisistamme.

Pe 19.4. klo 17

Tupla-annos mystiikkaa – sanattoman rukouksen opaskirja ja räiskyvän etsijän tunnustukset



Tervetuloa tutkimaan kanssamme syntyjä syviä rennolla otteella! Mysteerin äärellä ovat kirjailija Sanna Vaara ja kääntäjä, kirjailija Anni Pesonen. Esittelyssä on kaksi täysin uudenlaista kirjaa Jumalasta, mystiikasta ja rukouksesta. Vaaran hersyvän kaunistelematon teos, ”Jumalan katkennut kynä” kertoo omakohtaisesti jumalakriisistä kaikkine mausteineen (Viisas Elämä, 2024). Pesonen taas on suomentanut kristillisen nykymystiikan klassikon, trappistimunkki Thomas Keatingin teoksen ”Avoin mieli ja sydän” (Hiljaisuuden Ystävät ry, 2024).

Naiset tutustuivat sydänrukouksen eli Keatingin opettaman sanattoman rukouksen merkeissä. Nyt he jakavat intohimoaan isojen kysymysten äärellä. Mitä sitten, että Jumala on? Mitä on Jumalan terapia ja mitä sanaton rukous tekee ihmiselle? Mikä saa ihmisen kirjoittamaan olemassaolon suurimmasta Mysteeristä? Miksi Jumala on tabu tiedeuskovaisessa Suomessa? Miksi henkinen tie kulkee sielun pimeän yön kautta? Jumalaan uskomiseen liitetään kliseisiä mielikuvia – mitä tapahtuu, kun niitä lähtee rikkomaan?

Anni Pesonen on hengellisen ohjauksen pastori, kääntäjä, kirjailija ja raamatuntutkimuksen tohtori. Hänen kuuluisin teoksensa ”Credo – tieni mystiikkaan” palkittiin Vuoden kristillisenä kirjana 2021.

Sanna Vaara on kirjailija, mökkimystikko, sydänrukouksen ohjaaja ja sanataidettava suoltava Räppäri VAARA. Häneltä on julkaistu aikaisemmin kirjat: Mökkihulluutta ja mielenrauhaa (Viisas Elämä, 2022), Siskonpeti (Viisas Elämä, 2021), Modernien munkkien matkassa – Hillitön henkinen elämäni (Viisas Elämä, 2019) ja Maa kutsuu! (Sammakko, 2016).

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki.