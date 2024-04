Argentiinalainen kirjallinen sensaatio Camila Sosa Villada Helsinki Litiin toukokuussa

Encarna-tädin vaaleanpunainen talo Córdobassa on ehkä maailman homoin majatalo. Camilalle se on turvapaikka, ja sen asukkaat, travestit, ovat perhe. Öisin he lähtevät ansaitsemaan elantoaan Sarmientonpuiston varjoihin. He seisoskelevat kylmässä, tarinoivat, puhelevat suruistaan, toiveistaan ja haaveistaan, jakavat ryypyn, odottavat kohdalle hidastavaa autoa.

Eräänä iltana Encarna-täti kuulee pusikosta itkua. Hän löytää pensaan juurelta hylätyn poikavauvan, eikä hänen päätään ole kääntäminen: hän tuo pojan kotiin laukussaan. Poika adoptoidaan osaksi värikästä hylkiöiden joukkoa, eikä Camilan tai Encarnan suojattien elämä ole enää entisellään.

Camila Sosa Villada (s. 1982) on argentiinalainen transsukupuolinen kirjailija ja näyttelijä. Hänen esikoisromaaninsa Yöeläimiä käännösoikeudet on myyty 20 maahan ja se on saanut lukuisia palkintoja. Teosta on myyty noin 200 000 kappaletta yksin espanjankielisessä maailmassa.

Camila Sosa Villada: Yöeläimiä, espanjasta suomentanut Emmi Ketonen, ilmestyy 16.4. painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Julia Suikki.

"Tärkein seksuaalisuutta kuvaava kirja sitten Jean Genet’n. Romaani kertoo ystävyydestä, halusta, väkivallasta. Se vastustaa kaikkia nykyisiä poliittisia ja kirjallisia kehikoita, se on sirpale tulevaisuutta."

– Édouard Louis

"Tärkeä kirja: hauska, traaginen, poliittinen, täynnä ihmetyksen aihetta. (--) Se särkee sydämesi ja samalla haluat nauraa ja tanssia."

– Mariana Enríquez