Mielenosoitus avomerellä Venäjän varjolaivastoa vastaan

Bunkkerialus Zircone toimii kelluvana huoltoasemana, joka tankkaa varjolaivastoa. Varjolaivaston laivat ovat usein kuluneita ja vanhoja, katsastuksia puuttuu, ja vakuutukset ovat epäilyttäviä, jos niitä yleensä on. Alusten omistus on epäselvä, ja ne on rekisteröity maihin, joissa on löyhät säännökset.



"Venäjän varjolaivasto on vakava uhka merillemme ja rannikoillemme. Merenkulun asiantuntijat kutsuvat sitä onnettomuudeksi, joka odottaa tapahtumista. Kehotamme Ruotsin hallitusta lopettamaan Zirconen liikennöinnin Ruotsin talousvyöhykkeellä ja poistamaan tämän kriittisen infrastruktuurin Ukrainan sotaa rahoittavasta Venäjän varjolaivastosta”, sanoo Greenpeace Norden energia-asiantuntija Rolf Lindahl.



"Tämä on niin väärin kuin se voi olla. Varjolaivasto ei ole vain välitön ympäristöuhka, vaan se ruokkii myös Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan. Pakotteet ovat epämääräisiä ja sallivat tämän varjolaivaston, koska globaali yhteiskunta on riippuvainen öljystä. Siksi siirtyminen turvalliseen ja vihreään energiaan on välttämätöntä heti", Lindahl jatkaa.



Zircone on latvialaisen Fastbunkering-yhtiön omistama, ja se on ollut Gotlannin ulkopuolella muutaman kuukauden tankaten öljytankkereita, jotka kulkevat Venäjältä Tanskan salmien kautta Pohjanmerelle. Viime viikolla se on tankannut yli 50 tankkeria venäläisellä öljyllä. Noin puolet Venäjän öljykuljetuksista meriteitse kulkee Itämeren ja Tanskan vesien kautta. Tämä tarkoittaa, että jopa viisi varjolaivaston tankkeria kulkee Itämeren läpi päivittäin.

Kuvia mielenosoituksesta vapaasti käytettäväksi (Copyright: Greenpeace/Will Rose)

Lisätietoja:

Rolf Lindahl, energia-asiantuntija, +46 703975870 (merellä, ruotsiksi, englanniksi)

Ludvig Tillmann, viestintävastaava, +46 702716437 (ruotsiksi, englanniksi)