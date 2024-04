Kokoomuksen Kaunisto hallituksen rajaturvallisuuslaista: Suomi kantaa vastuuta koko Euroopan turvallisuudesta

Kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen Ville Kaunisto painottaa rajaturvallisuuslain merkitystä Suomen ja Euroopan turvallisuudelle. Pääministeri Orpo on ilmoittanut, että hallitus antaa esityksen rajaturvallisuuslaista lähiviikkoina. Kaunisto toteaa, että rajaturvallisuuslaki on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti hyvin merkittävä.

Kaunisto alleviivaa, että kyse ei ole vain Suomen turvallisuudesta, vaan rajaturvallisuuslailla edistetään koko Euroopan turvallisuutta. Samalla jatketaan Suomen profiilin rakentamista Natossa.

"Suomen ulkoraja on EU:n ja Naton pisin Venäjän vastainen raja ja Suomen tehtävänä on valvoa sitä. Rajaturvallisuuslaki on osa kokonaispalettia, jolla vastaamme Venäjän hybridioperaatioon. Signaalit pehmeydestä olisivat omiaan houkuttelemaan Putinia tekemään Suomen turvallisuutta heikentäviä päätöksiä," Kaunisto toteaa.

Eduskunta on juuri käsitellyt hallituksen EU-avaintavoitteita, jossa muun muassa todetaan, että Suomi edistää määrätietoisesti ratkaisuja, joilla estettäisiin ulkoisten toimijoiden mahdollisuuksia käyttää muuttoliikettä unioniin kohdistuvan vaikuttamisen välineenä.

"Olemme määrätietoisesti edistänyt ratkaisua välineellistetyn muuttoliikkeeseen vastaamiseksi. Kokoomuksen ansiosta tavoite löytyy myös Euroopan kansanpuolueen (EPP) vaaliohjelmasta. Olen erittäin tyytyväinen, että tavoitteemme tunnustetaan ja jaetaan laajasti," Kaunisto painottaa.