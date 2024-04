HJK-konserni 10. kerran peräkkäin voitolliseen tulokseen

HJK Oy:n yhtiökokous vahvisti keskiviikkona HJK-konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 01.12.2022 – 30.11.2023. Liikevoittoa kertyi runsaan 13,3 miljoonan euron liikevaihdolla runsaat 730 000 euroa. Verojen (runsaat 155 000 euroa) ja tilinpäätössiirtojen jälkeen konsernin tulos oli noin 479 000 euroa.

HJK-konserni on nyt tehnyt jo kymmenenä peräkkäisenä vuotena voitollisen tuloksen. Kun samaan aikaan myös urheilullinen menestys on ollut erinomaista, on saavutus suomalaisessa urheilussa – ja kansainvälisestikin – erittäin harvinainen.

HJK-konserniin kuuluvat HJK Oy, Helsinki Stadion Management (HSM) Oy sekä Helsinki Cup Oy. HJK Oy omistaa 78 prosenttia Helsinki Cup Oy:sta, joten se luetaan kirjanpidollisesti osaksi konsernia, vaikka toimiikin muutoin itsenäisesti. Konserni on velaton ja toimii markkinaehtoisesti.

Viime tilikauden voitollisen tuloksen kivijalkana oli yltäminen europelien lohkovaiheeseen kolmatta kertaa peräkkäin. Uefan kilpailut tuovat HJK:lle merkittävät tulot mutta myös merkittävät kulut. Tulosta painoivat myös urheilullisten tulosten kääntämiseksi kesällä tehdyt lisäsatsaukset pelaajistoon, uuteen valmennukseen sekä urheilutoimintaan.

Pelaajamyynnit ovat tärkeä osa HJK:n strategiaa. Viime kauden aikana HJK:n Veikkausliigajoukkueesta siirtyivät ulkomaille Santeri Väänänen, Casper Terho ja Arttu Hoskonen.

Kolmas tärkeä taloudellinen tuki on pääyhteistyökumppanuuksiin perustuva kaupallinen strategia. Eikä pidä unohtaa kaiken henkistä kivijalkaa, HJK-yhteisöä, joka näkyy nykyään yhä vahvemmin myös Bolt Arenan lehtereillä omien juniorien muodossa: Veikkausliiga-otteluiden yleisökeskiarvo kohosi viime vuonna yli 1500 katsojaa ottelua kohden (keskiarvo 5631).

Konsernin 13,37 miljoonan liikevaihdosta 9,23 miljoonaa tuli HJK Oy:ltä, jonka liikevoitto oli runsaat 0,6 miljoonaa. HSM Oy:n liikevaihto pieneni hieman edellisestä tilikaudesta, ja yhtiön tulos painui aavistuksen miinukselle. Helsinki Cup Oy:n liikevaihto kasvoi yli 2,2 miljoonaan ja tulos 174 000 euroon.

– Tavoitteemme olla pohjoismainen suurseura on onnistunut sille asetetuilla mittareilla, jotka ovat kansallinen ja kansainvälinen urheilullinen menestyminen, pelaajakehitys, taloudellinen tulos ja yhteisöön tuotettu lisäarvo. Olemme myös tehneet paljon töitä, että hyvien tulosten ohella olemme pystyneet satsaamaan toiminnassamme vahvasti myös yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen.

– HSM Oy investoi viime vuonna suunnitellusti seurayhteisön olosuhteisiin, ja muun muassa oma kenttähankkeemme Pajamäessä valmistui, HJK Oy:n ja HSM Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti kertoo.

Keskiviikon yhtiökokouksessa valittiin HJK Oy:n hallitus, joka jatkaa entisessä kokoonpanossaan: Olli-Pekka Lyytikäinen (puheenjohtaja), Joonas Lyytikäinen, Kai Koskinen, Pasi Lankinen, Juhani Merimaa, Karri Haaparinne, Mariet Louhento, Petteri Kilpinen sekä Remy Palmroth.

HJK Oy aloittaa tänä vuonna uuden strategian työstämisen samanaikaisesti koko seurayhteisön kanssa.

HJK-konserni

– HJK Oy vastaa HJK Miehet liigajoukkueesta ja kantaa taloudellisen vastuun seuran reservijoukkue HJK Klubi 04:stä.

– HSM Oy hallinnoi Bolt Arenaa sekä investoi ja hallinnoi seuran muita olosuhteita ja vastaa seuran tapahtumatuotannosta.

– Helsinki Cup Oy on HJK Oy:n 78-prosenttisessa omistuksessa, joten se luetaan kirjanpidollisesti osaksi konsernia, vaikka toimiikin muutoin itsenäisesti.

– HJK-konserni kattaa HJK Oy:n, HSM Oy:n ja Helsinki Cup Oy:n.