Ammattiliitto Pro: Olmar Pori Oy ja Olmar Service Oy irtisanoneet luottamushenkilöitä laittomin perustein

Olmar Pori Oy:n ja Olmar Service Oy:n helmikuussa alkaneiden muutosneuvottelujen piiriin kuuluivat molempien yritysten toimihenkilöt ja työnjohtajat. Neuvottelujen päätöksestä annettiin 10.4. tiedoksianto, jonka mukaan tehtävien määrä vähenee 10 henkilötyövuotta, ja irtisanomiset, joita ei eritelty, määräytyvät osaamisen perusteella.

Pron tietojen mukaan muutosneuvottelujen lopputuloksena toimihenkilöitä on siirretty ylemmiksi toimihenkilöiksi ilman, että heidän toimenkuvansa on tosiasiallisesti muuttunut. Työnantaja on toiminut selkeästi myös syrjivästi.

– Osalle työnjohtajista on annettu eteen uusi työsopimus, jonka myötä he siirtyvät ylemmiksi toimihenkilöiksi. Tämä on käsketty allekirjoittamaan vaihtoehtona irtisanomisille. Kaikki kolme henkilöstönedustajaa ovat pitkän kokemuksen omaavia työnjohtajia, eikä heistä kellekään ei ole tarjottu ylemmän toimihenkilön tehtävää, eikä muutakaan työtä, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo.

Pro tulee viemään asian oikeuteen.

– Työnantajan toiminta osoittaa selkeää piittaamattomuutta solmittuja sopimuksia ja henkilöstönedustajien pitkiä työuria kohtaan. Näin eivät toimi vastuulliset työnantajat. Tulemme puuttumaan laittomuuksiin välittömästi, Pron palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen toteaa.