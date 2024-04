Tiedote: Kalajoen tulvatilanne 14.4. kello 18.00

Tulvatilanne ei ole sunnuntain aikana pahentunut. Ylivieskassa Niemelänkylän kohdalla Kalajoen tukkinut jääpato on purkautunut alavirran puolelta osittain. Vesi on päässyt virtaamaan peltoja pitkin pois ja sen ansiosta vedenpinta on hieman laskenut alueella. Tulvaan liittyviä pelastustehtäviä on ollut muutamia. Lisäksi pelastuslaitos on tiedustellut tulvavaara-alueilla. Kalajoen jääpadoissa on ollut hieman liikehdintää, mutta niillä ei ole vielä ollut vaikutuksia tulvatilanteeseen.

Odotettavissa on, että viime yön vesisateiden vaikutukset alkavat näkyä vasta sunnuntai-illan aikana. Sateet ja lämmin sää ovat sulattaneet lunta. Valumavesi todennäköisesti nostaa Kalajoen pintaa illan ja yön aikana erityisesti Niemelänkylällä.

Niemelänkylällä on evakuoitu yhteensä neljä henkilöä. Pelastuslaitoksella on valmius evakuoida lisää alueen asukkaita tarvittaessa. Avuntarpeen tullen soita hätäkeskukseen numeroon 112.

Evakuointeja toteutetaan yhteistyössä Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on nostanut valmiuttaan ja järjestää tarpeen tullen väliaikaista majoitusta ja muonitusta evakuoiduille yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Viranomaisilla on tarkka tieto tulvavaara-alueen asukkaista ja hoidon tarpeesta.

Ylivieskan kaupungin johtokeskuksen päätöksellä Niemelän koulun oppilaiden opetus järjestetään maanantaina 15.4. etänä. Niemelänkylän tulva-alueelta kulkee oppilaita myös muihin kouluihin (Ranta, Taanila ja Kaisaniemi). Jos tie on poikki, koti saarroksissa tai kulku muuten vaikeaa, on näillä oppilailla huominen koulupäivä etäpäivä. Perheitä pyydetään olemaan yhteydessä koululle ja ilmoittamaan mahdollisista koulukuljetuksen poikkeamista liikennöitsijälle. Opetus järjestetään näillä kouluilla muuten normaalisti.

Pyhäjoella ja Siikajoella tulvahuippua odotetaan muutaman päivän sisällä. Sunnuntain aikana pelastuslaitoksella on ollut Pyhäjoella kaksi tulvaan liittyvää tehtävää. Myös Kalajoella on ollut kaksi tehtävää.

Niemelänkylän Siltatie on poikki. Myös Koskipuhdossa Hamarintie on suljettu. Älä liiku tulva-alueella ilman välttämätöntä tarvetta. Ylimääräinen liikenne vaikeuttaa pelastusajoneuvojen liikkumista ja avunsaantia. Tulvatilanne voi myös muuttua äkisti ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Jos tiellä on vettä, älä aja siitä. Tulvan alle jääneiden teiden kunto vaihtelee.

Olethan hienotunteinen etkä kuvaa tulva-alueella kiinteistöjä tai alueen asukkaita.

Tulva-alueilla asuvien ihmisten on varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. Lisää tietoa tulvista ja niihin varautumisesta löydät sivulta: www.vesi.fi

Tilanteesta järjestetään tiedotusvälineille infotilaisuus kello 19.00 Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa, Kyöstintie 4. Tiedotustilaisuudessa on paikalla Pohteen, pelastuslaitoksen, Ely-keskuksen ja kaupungin edustajia.