Pohjois-Karjalan maastopyöräkausi auki: Mahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille

Viime vuosien investoinnit maastopyöräilyreitteihin ovat osuneet maaliinsa Pohjois-Karjalassa. Uudet reitit ovat tuoneet maakuntaan enemmän maastopyöräturisteja ja tarjonneet kasvualustan harrastajamäärien kasvulle.

”Jossakin on arvioitu, että maastopyöräilyn harrastajia olisi jo enemmän kuin maastohiihdon harrastajia. Meilläkin seuran jäsenmäärä on viidessä vuodessa viisinkertaistunut”, sanoo maan suurimpien pyöräilyseurojen joukkoon kasvaneen Joensuun Pyöräilijät ry:n puheenjohtaja Alain Minguet.

Satoja kilometrejä baanaa

Viime vuosina Joensuun seudulle on valmistunut yli 200 kilometrin mittainen, maastopyöräilijöitä ja muita ulkoilijoita palveleva yhtenäinen reitistö. Lisäksi maakunnassa uutta on tehty Tohmajärvelle, Kiteelle ja Rääkkylään. Kunnostustyöt pyöräilijöitä jo pitkään palvelleella 140 kilometrin Karhunpolulla Lieksassa jatkuvat tänä kesänä.

Perinteisten reittien lisäksi uusina kohteina on avattu harrastajien suunnittelemat Pärnä Bike Park sekä Utran tekniikkarata.

Ilmoille on heitetty ajatus maailman parhaasta maastopyöräilymaakunnasta.

Minguet ei uskalla tätä mennä lupaamaan, mutta ainakin Suomen sisällä puitteet ovat mallillaan.

”Harrastajan vinkkelistä Pohjois-Karjalan maastopyörämahdollisuudet ovat maan parhaimmistoa.”

Potkupyöristä kaikki alkaa



Pohjois-Karjalan kesätapahtumakauden avaa MTB Lykynlampi 19. toukokuuta. Kolme viikkoa myöhemmin 9.6. poljetaan Jaama MTB Kontionpoluilla Kontiolahden Jaamankankaalla.

Tapahtumajärjestäjät kannustavat jo lapsia pyörän selkään. Siksi kummassakin tapahtumassa on sarjoja lapsille, nuorille ja aikuisille.

”Aivan pienimmille on helppo kilometrin Mini-Jaama, jonka voi mennä myös potkupyörällä ja vanhemman saattamana. Maksua ei pienimmiltä peritä, ja kaikki saavat maalissa mitalin”, sanoo Jaama MTB:ä järjestävän Kontiolahti Outdoorin Kimmo Turunen.

Kesä tuo lasten ja nuorten kurssin

Lapsille ja nuorille on tarjolla myös 12 tapaamiskerrasta koostuva MTB-koulu Joensuun Pyöräilijöiden ohjaamana. Toukokuussa käynistyvissä tapaamisissa tutustutaan lajin perusteisiin pyörän käsittelystä maastopyöräilyn etikettiin.

“Lasten taidot kehittyvät todella nopeasti. Oppi karttuu huomaamattakin, kun tekeminen on mukavaa. Siksi pääpointtina kurssilla on, että kaikki huomioidaan ja että kaikilla on hymy huulilla”, Minguet sanoo.

INFO: Maastopyöräilykesä 2024 Pohjois-Karjalassa