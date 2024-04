Lähisuhdeväkivalta koskettaa etnisyydestä riippumatta

Tervetuloa Arvokas elämä -hankkeen "Lähisuhdeväkivalta koskettaa" -päätösseminaariin!

Romano Missio ry järjestää Stea-rahoitteisen Arvokas elämä -hankkeen päätösseminaarin, jossa on kehitetty kulttuurisensitiivisiä työmenetelmiä lähisuhdeväkivaltatyöhön. Seminaari tarjoaa katsauksen hankkeen saavutuksiin ja esittelee asiakaskertomuksia sekä alan asiantuntijoiden, kuten sosiaaliohjaaja Tuula Blomeruksen (Vake) ja vastaavan sosiaalityöntekijän Jenni Lemercierin (Pääkaupungin turvakoti ry), näkökulmia.

Tapahtuman tiedot:

Päivä: 19. huhtikuuta 2024

19. huhtikuuta 2024 Aika: Klo 12.30-15.00

Klo 12.30-15.00 Paikka: Leppävaaran Lähetyskappeli, Vallikallionkuja 1, Espoo

Arvokas elämä -hanke on toiminut ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinoin lähisuhdeväkivallan kierteen katkaisijana romaniyhteisössä ja lisäten turvallisuutta ja hyvinvointia. Kolmen vuoden aikana hanke on tuottanut palveluja Helsinki-Vantaa-Espoo-Kerava -alueilla, ja sen palveluiden piirissä on ollut 425 henkilöä, mukaan lukien lähisuhdeväkivaltaa kokeneet aikuiset (naiset ja miehet) ja lapset sekä alalla työskentelevät ammattilaiset. Hankkeen ainutlaatuisuus korostuu, sillä se on ensimmäinen romaniyhteisössä ilmenevään lähisuhdeväkivaltatyöhön keskittyvä hanke.

Päätösseminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.