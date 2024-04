VR:n kaukoliikenteessä tehtiin maaliskuussa noin 1,1 miljoonaa matkaa – asiakastyytyväisyys kasvussa

”Pääsimme maaliskuussa palaamaan normaaliin liikenteeseen helmikuussa tapahtuneen ratavaurion jälkeen. Kaukoliikenteen matkustajamäärien kasvua vauhditti myös maaliskuulle osunut pääsiäinen, jolloin monet matkustivat mm. pohjoiseen nauttimaan keväthangista. Asiakastyytyväisyytemme nousi huippulukemiin alkuvuoden haasteiden jälkeen – siitä iso kiitos junahenkilökunnallemme, jonka ystävällisestä ja ammattitaitoisesta palvelusta saimme jälleen runsaasti hyvää palautetta. Kiitosta on saanut myös uusittu junaverkko, joka on jo asennettu yli 60 prosenttiin kaukoliikenteen junistamme”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.



Tavaraa kuljetettiin rautateitse maaliskuussa noin 1,0 miljoonaa tonnia. Tänä vuonna tammi-maaliskuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 4,7 (5,9) miljoonaa tonnia, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Neljä viikkoa jatkunut poliittinen lakko vaikutti merkittävästi tavaraliikenteen volyymeihin.



Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät tilapäiset nopeusrajoitukset



Maaliskuussa kaukoliikenteen junista 83,8 % oli täsmällisiä, kun täsmällisyyttä mitataan 5 minuutin tarkkuudella. Valtaosa myöhästymisistä, noin 47 %, johtui Väyläviraston hallinnoimasta radasta johtuvista syistä, 30 % VR:stä johtuvista syistä ja 23 % muista syistä. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät maaliskuussa erityisesti tilapäiset nopeusrajoitukset.



VR:n lähiliikenteessä maaliskuun täsmällisyys oli 97 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat radasta johtuviin syihin (48 %), muihin syihin (35 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (16 %).

Kaukoliikenteen junien asiakaspaikkojen käyttöaste oli tammi-maaliskuussa 45 % (46 % vuonna 2023).



”Kaukoliikenteen asiakaspaikkojen käyttöaste vuonna 2023 oli 48 % eli keskimäärin puolet kaukoliikenteen junien paikoista jäi myymättä, vaikka toki ruuhka-aikaan ruuhkasuuntaan suosituimmilla reiteillä osa lähdöistä oli loppuunmyytyjä. Junien täyttöasteeseen pyritään vaikuttamaan hinnoittelulla, joka ohjaa hankkimaan liput väljemmiltä vuoroilta. Matkamäärien kasvu vuonna 2023 on osoittanut hinnoittelu-uudistuksen olleen oikeansuuntainen,” Markula sanoo.