Inrego valittu Euroopan johtavien kiertotalousratkaisujen listalle

Inrego on vuonna 1995 perustettu kiertotalouden ja vastuullisen IT:n asiantuntijayritys, jonka missiona on muuttaa maailman IT-kulutus kestäväksi pidentämällä IT-laitteiden elinkaaria. Yrityksellä on tuotantolaitokset sekä Ruotsissa että Suomessa, joissa käsiteltiin vuonna 2023 yhteensä 350 000 IT-laitetta uudelleenkäyttöön ja näin saavutettiin 87 300 tonnin vähennykset hiilidioksidipäästöissä.