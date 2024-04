Lähes 29 000 ääntä Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa – noin puolet valituksi tulleista uusia jäseniä

Turun Osuuskauppa valmistautuu tulevaisuuden kiinteistöhankkeisiin - Anniina Savisalo hankekehityspäälliköksi Turun Osuuskauppaan 12.4.2024 15:42:21 EEST | Tiedote

Arkkitehti Anniina Savisalo on nimitetty Turun Osuuskauppaan hankekehityspäälliköksi 8.4.2024 alkaen. Savisalo vastaa yhdessä kiinteistöjohtaja Janne Alhon kanssa uusien ja vanhojen liikepaikkojen kaavoitus-, kiinteistökehitys- ja hankekehitysprojekteista. Savisalolla on pitkä kokemus hankeprojektien suunnittelijana ja vetäjänä. Viimeksi hän toiminut suunnittelupäällikkönä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:ssä. Turun Osuuskauppa on investoinut toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen noin 200 M€ viimeisen viiden vuoden aikana ja jatkaa samanlaisella investointiohjelmalla myös tulevaisuudessa. - Meillä on parhaillaan meneillään lukuisia kaava- ja kiinteistökehityshankkeita. Lisäksi tulossa on uusia market- ja hotelliuudistuksia. Myös Wiklundin korttelin kehittäminen ja Turun kaupungin kanssa yhteinen innovaatiokumppanuus raitiotien pysäkkien kaupallisiin mahdollisuuksiin on valmisteilla. On hienoa saada Anniina meidän tiimiimme. Hän tuo juuri sellaista osaamista ja asiantuntemusta, joita näiss