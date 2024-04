Suomen Kulutusosa ja Airfil yhdistyvät

Perjantaina 12.4.2024 toteutetun järjestelyn myötä Suomen Kulutusosa ja Airfil jatkavat vahvoina tukijalkoina osana yhteistä konsernia. Molemmat yhtiöt tarjoavat asiakkailleen käytössä kuluvia osia. Suomen Kulutusosa keskittyy erityisesti murskaus-, infrarakennus- ja tienhoitotoimijoiden tarvitsemiin kulutus- ja varaosiin. Airfil puolestaan valmistaa ja myy suodattimia esimerkiksi teollisuuteen ja työkoneiden käyttäjille ja valmistajille. Molempien yhtiöiden toiminta jatkuu nykyisissä toimipisteissä Lempäälässä ja Akaassa.

Konsernin toimitusjohtaja Kari Pitkäsen mukaan molempia yhtiöitä yhdistää vahva asiakaspalveluhenkinen kulttuuri. Hän näkee kahden oman toimialansa perinteisen ja arvostetun toimijan yhdistymisessä paljon potentiaalia:

–Tuotevalikoimamme täydentävät toisiaan. Voimme jatkossa tarjota Suomen Kulutusosan ja Airfilin asiakaskunnalle molempien yhtiöiden tuotteita. Airfilin asiantuntemuksen, kattavan varaston ja naapurikaupungissa sijaitsevan tehtaan ansiosta yhteisten asiakkaiden palvelu onnistuu joustavasti.

Airfilin nykyiset omistajat ja johto jatkavat nykyisissä rooleissaan ja tulevat järjestelyn yhteydessä konsernin omistajiksi. Airfilin toimitusjohtaja Joni Tammi kommentoi järjestelyä:

–Airfil on menestynyt yli 40 vuoden ajan ammattitaitoisella palvelulla, laajalla valikoimalla ja nopealla toimituksella. Tästä lämmin kiitos kuuluu suodatinalan ammattilaisista koostuvalle henkilökunnallemme. Odotamme innolla jatkoa osana laajempaa konsernia. Panostamme jatkossakin asiantuntemukseen ja asiakaspalveluun siten, että suodattimien ostaminen on sekä nykyisille että uusille asiakkaille mahdollisimman helppoa ja tehokasta.

Aiemmin marraskuussa 2023 Suomen Kulutusosan kasvua tuli tukemaan myös suomalainen pääomasijoittaja Sponsor Capital. Sponsorin osakas ja Suomen Kulutusosa -konsernin hallituksen puheenjohtaja Matti Virolainen on innoissaan tulevasta yhteistyöstä yhtiöiden kesken:

–Tammien suku on pitkäjänteisesti kehittänyt Airfil Oy:n toimintaa, ja yhtiö on lunastanut aseman oman asiakaskuntansa arvostettuna luottotoimittajana. Suomen Kulutusosan tapaan Airfil tuntee ja ennakoi asiakkaidensa tarpeet siten, että heitä pystytään palvelemaan niin arjessa kuin yllättävissäkin tilanteissa laajalla ja laadukkaalla suodatinvalikoimalla. On hienoa päästä mukaan tukemaan kahden erinomaisesti menestyneen yhtiön yhdistymistä johtavaksi kotimaiseksi kulutusosien ja varaosien konserniksi.

Molempien toimipisteiden henkilökunta jatkaa konsernin palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden suuntaan palvelut jatkuvat entiseen tapaan.