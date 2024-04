Tulli muistuttaa: Jätä laittomat hyttyskarkotteet ja punkkipannat tilaamatta

Muistutus viherpeukaloille: Jos tilaat kasveja tai siemeniä EU:n ulkopuolelta, hanki kasvinterveystodistus 14.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Vaikka lumi ja jää peittää vielä maan, niin monen kotipuutarhurin katse on suunnattu jo tulevan kauden istutuksiin. Jos siemeniä tai taimia aikoo tilata EU:n ulkopuolelta, on tärkeää huomioida, että niiden tilaamiseen liittyy rajoituksia. Tilaaminen on kielletty ilman kasvinterveystodistusta ja tilaukselle pitää järjestää Suomessa tuontitarkastus. Lisäksi joidenkin kasvien tuonti on kokonaan kielletty.