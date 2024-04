Taloyhtiön kevättalkoot – mikä mainio tapa tutustua naapureihin!

Taloyhtiön talkoissa tyypillisiä tehtäviä ovat haravoiminen, oksien karsiminen ja muut pienehköt pihan siistimiseen liittyvät toimet. Hallituksen on hyvä etukäteen varmistaa, että talkooväen käytössä on tarvittavat työvälineet. Lisäksi hallituksen on syytä varmistaa, että talkoolaiset on asianmukaisesti vakuutettu.

”Ryhmätapaturmavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa. Tällainen vakuutus kattaa kaikki taloyhtiössä asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt ilman ikärajaa”, sanoo Kiinteistöliiton juristi Tiina Räsänen.

Vakuutusturvasta huolimatta talkooväen tehtävälistalle ei kannata ottaa vaarallisia tai erityistä ammattitaitoa vaativia töitä.

”Talkoissa kannattaa pitäytyä pihatyön perinteisissä tehtävissä, eikä ruveta esimerkiksi kaatamaan puita tai kiivetä katolle. Turhia riskejä kannattaa välttää”, Tiina Räsänen suosittelee.

Tärkeintä on tutustua naapureihin

Talkoiden tärkein osuus on vuorossa usein lopussa, kun varsinaiset tehtävät on jo hoidettu. Silloin tarjolla on asianmukaiset talkooeväät, joiden ääressä naapurukset tutustuvat toisiinsa helpommin kuin esimerkiksi tunnelmaltaan virallisemmassa yhtiökokouksessa. Tämä onkin painava syy osallistua taloyhtiön talkoisiin.

”Yhdessä tekeminen luo taloyhtiöön hyvää henkeä ja sen ansiosta riidatkin voivat vähentyä. Tämä on vähintään yhtä tärkeä asia kuin taloudellinen säästö, joka saavutetaan vaikkapa maalaamalla aidat talkootyönä”, Räsänen muistuttaa.